Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Altaylı'ya salvolar: Merkepler adam olur, senden olmaz

CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile gazeteci Fatih Altaylı arasındaki kavga giderek büyüyor. Kılıçdaroğlu, "AK Parti'ye çalışıyor" diyen Fatih Altaylı'yı sözleriyle adeta bombardımana tuttu. "FETÖ yalakası kepaze, satılık..." gibi sert kelimeler kullanan Kılıçdaroğlu, "Merkepler adam olur, senden olmaz" dedi.

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Fatih Altaylı, Cüneyt Özdemir size az bile yapıyor!

Fatih Altaylı, Cüneyt Özdemir size az bile yapıyor!

Altılı Masa'nın yerel seçimde aldığı yenilginin ardından gerçekleşen CHP Genel Kurulu'nda Özgür Özel'e kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu ile gazeteci Fatih Altaylı arasında tartışma sürüyor. Altaylı'nın "AK Parti'ye çalışıyor" sözlerine eski CHP lideri Kılıçdaroğlu, sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "FETÖ yalakası kepaze, satılık... Merkepler adam olur, senden olmaz" şeklinde hakaret içeren sözler sarf etti.

"SSK'YI BATIRDIĞININ FARKINDA DEĞİL"

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalından CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenmişti. Altaylı, "Bilerek ya da bilmeyerek AK Parti'ye çalışıyor, muhtemelen bilerek. Bu şuursuzlukla SSK’yı batırmış olabilir, batırdığının da farkına varmaz. Türkiye’den haberi yok, yönetmeye talip. Sen git evini yönet yönetebiliyorsan" demişti.

KILIÇDAROĞLU AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ

Altaylı'nın bu sözlerine çok sinirlenen Kılıçdaroğlu, açtı ağzını yumdu gözünü. Sosyal medya hesabı üzerinden tepkisini ortaya koyan Kılıçdaroğlu, "Merkepler adam olur sen olmazsın, FETÖ yalakası kepaze, satılık, kadın düşmanı namert, tetikçi, çukur, alçak!" dedi.

"Hodri meydan" diyen Kılıçdaroğlu, "Be paranın emrindeki tetikçi! ajan ve İşbirlikçi olduğumu ispatlamaz isen, namussuz ve alçaksın! Beni daha fazla konuşturma!" ifadelerini kullandı.