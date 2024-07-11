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Muharrem İnce'ye kumpas davasında yeni gelişme!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Muharrem İnce&#039;ye kumpas davasında yeni gelişme!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik sahte cinsel içerikli görüntüleri yaydıkları suçlamasıyla 12 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcının sanıkların beraatini talep etmesinin ardından mahkeme, duruşmayı 13 Kasım’a erteledi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim adına düzenlenen sahte dekonta ilişkin sosyal medya paylaşımlarını ve İnce'ye yönelik sahte cinsel içerikli görüntüleri paylaştıkları iddia edilen 12 sanığın yargılanmasında mütalaa açıklandı.

SAVCIDAN BERAAT TALEBİ

Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Söz alarak esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, mahkemeden, bir kısım suçlar yönünden sanıklar üzerine atılı suçların yasal unsurları itibariyle oluşmadığından sanıkların beraatini talep etti.

 CEZAİ İNDİRİM İSTENDİ

Savcı, "suç vasfının değişme ihtimaline binaen", "internet veya sosyal medya üzerinden işlenen hakaret suçu" yönünden dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesini, sanıklar ve müştekiler arasında uzlaşma görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması halinde sanıkların aynı suçtan ayrı ayrı cezalandırılmasını, müştekiler Kerime Oruç ve Elif Duman'a karşı "kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde ele geçirip yayma" suçundan sanıkların cezalandırılmasını ve tutuklulukta geçirdikleri sürenin cezalarından indirilmesini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mütalaa sonrası ara kararını açıklayan mahkeme, bir kısım suçların "suç vasfının değişme ihtimaline binaen" dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesine, mesleki mazeret bildiren taraf vekillerinin mazeretlerinin ayrı ayrı kabulüne ve savcının mütalaasına karşı savunma yapmaları için taraf avukatlarına süre vererek duruşmayı 13 Kasım’a erteledi.

NE OLDU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim'in adına düzenlenmiş "sahte dekont" soruşturmasında 12 şüpheli hakkında iddianame düzenlemişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Muharrem İnce ile Maksut Serim müşteki, Elif Duman ile Kerime Oruç ise mağdur olarak yer aldı.

4 YILDAN 9 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, şüpheliler Arkan G, Ethem G, Gülsün A, Kadir A, Mehmet G, Mehmet Ali C, Murat T, Mustafa Cengiz Ç, Salim Faruk K, Seyfullah T, Tekin A. ve Tülün K'nin, "sahte özel belgeyi bilerek kullanmak" "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" ve "sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından 4 yıldan 9 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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