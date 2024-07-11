İzmir'de taksi ücretlerine son 1 ayda ikinci zam! İndi bindi 90 TL'ye çıktı

İzmir'de son 1 ayda taksi ücretlerine ikinci kez zam geldi. Kentte 80 TL olan indi-bindi ücreti 90 TL'ye çıkarken, ilk açılış 20 TL, kilometre ücreti ise 30 TL oldu. Taksiciler akaryakıt fiyatlarına gelen zam nedeniyle güncelleme yapıldığını söyledi.

İzmir'de taksi tarifelerine zam üstüne zam geliyor. UKOME'de alınan kararla 1 ay önce yapılan ücret artışlarının ardından bir düzenlemeye daha gidildi. Böylece 1 ayda taksi tarifelerine 2 kez zam gelmiş oldu.

İZMİR'DE GÜNCEL TAKSİ TARİFELERİ

Yeni ücretlere göre, 80 TL olan indi-bindi ücreti 90 TL'ye çıktı. İlk açılış 20 TL, taksilerin kilometre ücretleri ise 30 TL olarak belirlendi.

TAKSİCİLER ZAMMIN NEDENİNİ AÇIKLADI

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, fiyat artışının nedenini, "Biz 1 ay önce bir tarife uygulamıştık; fakat ondan sonra akaryakıta 6 lira daha zam geldi. Daha sonra biz İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat ederek, revize yapmak istediğimizi söyledik ve revizemizi yaptık. Son karar, UKOME Genel Kurulu'ndan geçti; yakın mesafe 90 TL, kilometre 30 TL, ilk açılış 20 TL oldu." sözleriyle anlattı.