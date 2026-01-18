Şili'de alevler kontrolden çıktı! En az 15 ölü Şili’nin güneyinde devam eden orman yangınları en az 15 kişinin ölümüne ve 50.000’den fazla kişinin tahliye edilmesine neden oldu. Güvenlik Bakanı Luis Cordero, yangınların Nuble ve Biobio bölgelerinde sürdüğünü ve iki gündür 14 ayrı noktada devam ettiğini açıkladı.

SİLAHLI KUVVETLER DEVREYE GİRİYOR Şiddetli rüzgar ve sıcak havayla hızla yayılan alevlerle mücadele eden yaklaşık 4.000 itfaiyeci bulunuyor. Başkan Gabriel Boric, bölgede olağanüstü hal ilan ederek silahlı kuvvetlerin de müdahaleye başlayacağını duyurdu.

"20 DAKİKA DAHA KALSAK YANARAK ÖLÜRDÜK" Alınan bilgilere göre, tahliyelerin çoğu Penco ve Lirquen kasabalarında gerçekleştirildi. Penco'da yaşayan Matias Cid, "Üzerimizde sadece gömleklerimizle ayrılmak zorunda kaldık. Eğer 20 dakika daha kalsaydık, yanarak ölürdük" dedi. Belediye yetkilileri ölümlerin çoğunun Penco'da olduğunu belirtti.

"AYAKTA KALAN HİÇBİR ŞEY YOK" 57 yaşındaki Alejandro Arredondo, "Ayakta kalan hiçbir şey yok" diyerek kasabada yaşanan yıkımı anlattı. Lirquen'de de birçok kişi sahile kaçarak canını kurtardı.

AFP'nin haberine göre yetkililer, yangınların son yıllarda güney-orta Şili'yi ciddi şekilde etkilediğini vurgularken, Şubat 2024'te Viña del Mar yakınlarında çıkan yangınlarda 138 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

