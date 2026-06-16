Fransa'nın Evian kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi, renkli ve diplomatik mesajlar içeren bir hediyeleşme anına sahne oldu. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, geçtiğimiz pazar günü 80. yaş gününü kutlayan ABD Başkanı Donald Trump'a gecikmiş bir doğum günü hediyesi takdim etti. Merz'in seçtiği hediyedeki "47" numaralı detay ise zirvenin en çok konuşulan konuları arasına girdi.

G7 liderlerinin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştireceği resmi toplantı öncesinde salonda hareketli dakikalar yaşandı.

Toplantı resmi olarak başlamadan hemen önce koltuğundan kalkan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, yanında getirdiği özel paketi açarak ABD Başkanı Donald Trump'ın yanına gitti.

Merz, paket içerisinden çıkardığı Almanya milli futbol takımı formasını, arkasında yazan ismi ve numarayı salonun ve kameraların görebileceği şekilde havaya kaldırarak Trump'a sundu.

DÜNYA KUPASI MESAJI

Formanın arkasına "TRUMP" yazılırken, sırt numarası olarak ise Donald Trump'ın ABD'nin 47. Başkanı olmasına gönderme yapan "47" tercih edildi.

Almanya Başbakanı Merz'den Trump'a özel hediye: 47 detayına dikkat!

Kendisine yapılan jest karşısında memnuniyetini gizlemeyen Başkan Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e teşekkür etti. Trump, üzerinde adının ve başkanlık unvanının sembolü olan 47 numarasının basılı olduğu formayı inceledikten sonra, G7 zirve salonundaki masasında bulunan kişisel eşyalarının yanına koydu.

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