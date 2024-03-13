Almanya'nın gündemi döner fiyatları: Başbakan Scholz'e 'Ne zaman 3 euro olacak?' sorusu

Almanya'da yükselen enflasyon döneri de vurdu, fiyatlar 8 euroya çıktı. Artan fiyatlara tepkiler çoğalırken Almanya Başbakanı Olaf Scholz'e sosyal medya hesabından yaptığı yayında "Döner ne zaman 3 euro olacak?" diye soruldu. Scholz, "Serbest piyasa ekonomisinde yaşıyoruz. Bu nedenle Almanya'da döner için tavan fiyat olmayacak" dedi.

Almanya'da enflasyonun yükselmesi ile 3 eurodan 8 euroya çıkan döner fiyatları enflasyonun düşmesi ile yeniden gündem oldu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'e sosyal medya hesabından yaptığı soru-cevap yayınında "Döner ne zaman 3 euro olacak?" sorusu yöneltildi.

Uzun süredir Almanya gündeminde yer alan döner fiyatlarının artışına ilişkin soruyu cevaplayan Scholz, "Serbest piyasa ekonomisinde yaşıyoruz. Fiyatlar arz ve talebine göre belirleniyor, döneri yapanların da ödemesi gereken ücretler var ve bununla baş etmeye çalışıyorlar" dedi.



Almanya Başbakanı Olaf Scholz

'TAVAN FİYAT OLMAYACAK'

Almanya'da ortalama döner fiyatının 8 euroya çıkmasıyla tepkiler çoğalırken, Scholz ücrette herhangi bir düzenleme yapılmayacağını söyleyerek, "Bu nedenle Almanya döner için tavan fiyat olmayacak. Ancak ülkede enflasyon zaten düşüyor ve düşmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Almanya'da döner fiyatları şehirden şehre değişiyor ancak ortalama 7 euroya döner yemek mümkün. Dönerin Almanya'da fiyatı son yıllarda yüzde 70 artarak ortalama 8 euroya yükseldi. Döner üreticileri ise fiyat artışına gitmek zorunda olduklarını belirtiyor. Et, 2021 yılına göre yüzde 22, yoğurt yüzde 30, un yüzde 59, enerji fiyatları ise yüzde 24 oranında arttı.