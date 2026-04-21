Amerikan askerleri gemiye çıktı! İran ablukasında yeni perde
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), gece yarısı düzenlediği deniz operasyonuyla İran ile bağlantılı olduğu ve yaptırım listesinde bulunduğu belirlenen "M/T Tifani" adlı tankere el koydu.
ABD Hint-Pasifik Komutanlığı (INDOPACOM) Asya-Pasifik bölgesinde yaptırım uygulanan bir tankere el koydu.
"Ziyaret hakkı" kapsamında gemiye çıkan Amerikan askerlerinin, operasyon sırasında herhangi bir direnişle karşılaşmadığı açıklandı.
"ULUSLARARASI SULAR SIĞINAK DEĞİLDİR"
ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Daha önce de belirttiğimiz üzere, İran’a maddi destek sağlayan yaptırım altındaki gemileri, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar engellemeye devam edeceğiz. Uluslararası sular, yaptırım altındaki gemiler için bir sığınak değildir" denildi.
ABLUKA KÜRESEL BOYUTA TAŞINIYOR
Pentagon’un "Savaş Bakanlığı" vurgusuyla yaptığı duyuruda, deniz alanındaki yasa dışı aktörlerin hareket serbestisinin tamamen kısıtlanacağı yinelendi.
ABD, yaptırım listesindeki gemilerin takibinde yapay zeka ve uydu teknolojilerini de kullanarak kuşatmayı derinleştiriyor.