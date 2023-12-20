Anket sonuçları ortaya koydu! Almanların yalnızca yüzde 17'si savaşmaya hazır

20 Aralık 2023 17:47 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 17:49

Stern dergisinin 15-16 Kasım'da Forsa araştırma şirketine yaptırdığı anket, Alman halkının sadece yüzde 17'sinin ülkelerini savunmaya hazır olduğunu, yüzde 61'inin ülkeyi kesinlikle veya muhtemelen savunmayacağını ortaya koydu.

Ankete katılanların yüzde 40'ı ise ülkelerini kesinlikle savunmayacaklarını bildirdi. Bu oranın, Mayıs 2022'de yapılan aynı anketin sonucundan iki katı yüksek olması dikkati çekti.

VUKUATLI DERGİ

'Stern' dergisi, yaptığı haber ve araştırmalarla gündemde kalmaya devam ediyor. Bu senenin başında, dosya konusunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğu bir sayı çıkarmış ve yayınladıkları analizde “Erdoğan iktidarda kalabilmek için vicdansızca çatışmalar çıkarıyor: Kendi ülkesinde, Suriye'de ve ayrıca Almanya'da" diyerek küstahlıkta bulunmuştu.