Bilim dünyası altüst oldu! Mikroplar zekayı etkiliyor

Bilim insanları, stresle başa çıkma, sosyal ilişkiler kurma ve hayatta kalma mekanizmalarını yöneten beyin bölgesinin, doğmadan önce anneden gelen mikroplar tarafından şekillendirildiğini ortaya koydu. Michigan Eyalet Üniversitesi’nde yapılan çarpıcı araştırmaya göre, mikropsuz doğan bebeklerin beyinlerinde kalıcı hasarlar oluşabiliyor.

Beynin stres ve sosyal davranışları yöneten bir bölümünün gelişiminde mikropların etkili olduğu ortaya çıktı. 

Michigan Eyalet Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, mikroplar doğrudan anne karnındaki  beyin gelişimini etkileyebiliyor.

Araştırmanın baş yazarı ve Michigan Eyalet Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde yardımcı doçent olan Alexandra Castillo Ruiz, "Doğum anı, beyni şekillendiren gelişimsel olaylarla çakışıyor. Bu mikropların beyin gelişimi üzerindeki etkisini araştırmak istedik" dedi.

Ruiz’in liderliğindeki ekip, beynin stres, sosyal davranış ve hayati işlevleri düzenleyen bölgesi olan hipotalamusun paraventriküler çekirdeği (PVN) üzerinde yoğunlaştı. 

PVN, beynin stres yönetimi, kan basıncının dengelenmesi, su-tuz dengesi ve sosyal davranışların şekillendirilmesinde merkezi bir rol üstleniyor.

Anne karnındaki mikroplar zekayı etkiliyor! Bilim dünyası altüst oldu - 1. Resim

MİKROPSUZ DOĞUMLAR BEYİN GELİŞİMİNİ ETKİLİYOR

Daha önceki çalışmalarda, mikropsuz (germ-free) yetiştirilen farelerin PVN bölgelerinde daha fazla nöron ölümü gerçekleştiği tespit edilmişti. 
Yeni araştırmada ise bu hasarın doğum sonrası mikrop alımıyla mı yoksa anne karnındaki mikrobik sinyallerle mi başladığı sorusu masaya yatırıldı.

Hakemli dergi Hormones and Behavior’da yayımlanan çalışmada, mikropların, hipotalamik paraventriküler çekirdek (PVN) adlı beyin bölgesindeki nöron gelişimini etkilediği saptandı. 

Araştırmacılar, mikropsuz ortamda doğan ve yetişen farelerin PVN bölgesinde daha az nöron bulunduğunu tespit etti. Deneylerde bazı mikropsuz yavrular, mikroplu annelerin yanına yerleştirildi ancak sonuç değişmedi. Mikropsuz doğan farelerin, mikrop alıp almamasına bakılmaksızın, beyinlerinde daha az nöron olduğu görüldü.

ETKİSİ DOĞUMDAN ÖNCE BAŞLIYOR

Castillo-Ruiz, mikropların etkisinin yalnızca doğum sonrasında değil, rahim içinde başladığını da vurguladı. "Mikropların etkileri, anne mikroplarından gelen sinyallerle rahimde başlıyor" ifadelerini kullandı.

