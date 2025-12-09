ABD’nin Teksas eyaletinde 2 yaşındaki bir kız çocuğu, gece yarısı ormanda tek başına dolaşırken bir av kamerasına yakalandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, çocuğun saat 04.15’te evden çıktığı ancak annesinin bunu fark etmesine rağmen polise saatlerce haber vermediği ortaya çıktı.

ABD’nin Teksas eyaletinde gece yarısı ormanda tek başına dolaşan 2 yaşındaki bir kız çocuğu, av kamerasına yakalandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Hava sıcaklığının 4 dereceye kadar düştüğü saatlerde yetkililer, çocuğun 'hayati tehlike taşıdığını' belirterek geniş çaplı bir arama başlattı.

ANNESİ SAATLERCE İHBARDA BULUNMAMIŞ

People Dergisi'nin haberine göre anne Haley Peoples, kızının evde olmadığını saat 07.20’de polise bildirdi. Ancak polis, 2 yaşındaki çocuğun saat 04.15’te dışarıda olduğunu ve buna rağmen uzun süre hiçbir kurumla iletişime geçilmediğini tespit etti.

EKİPLER KORKUNÇ BİR MANZARAYLA KARŞILAŞTI

İhbarın ardından eve giden polisler, 'çöp, kirli kıyafetler, çürümüş yiyecekler, fare dışkısı ve yoğun idrar kokusu' ile dolu bir ortamla karşı karşıya kaldı. Bu sırada ormanda bulunan çocuk, sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

Yapılan incelemeler kapsamında anne, 'çocuğu tehlikeye atma ve terk etme' suçlamasıyla gözaltına alındı. Olay yerine gelen büyükanne Rebecca Kelly’nin ise polis talimatlarına uymayarak ayrıldığı ve sabah saatlerinde diğer üç torununu okuldan almaya gittiği belirlendi. Okul personelinin, Kelly’nin çocuklara yaşananları kimseye anlatmamalarını söylediğini aktarması üzerine büyükanne de 'soruşturmaya müdahale' suçlamasıyla tutuklandı.

Sekiz yaşından küçük dört çocuk sağlık kontrollerinin ardından koruma altına alındı. Mahkeme kayıtlarına göre Haley Peoples 50.000, Rebecca Kelly ise 7.500 dolar kefaletle serbest bırakıldı.

