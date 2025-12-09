İngiltere’de yaşayan 58 yaşındaki Laura Isom, sol elindeki güç kaybının ve kolunda beliren şişliğin basit bir kas zorlanmasından kaynaklandığını sanıyordu. Zamanla günlük işlerini bile halletmekte zorluk yaşadığını söyleyen kadın, soluğu hastanede aldı. Yapılan MR taramalarında Isom'un liposarkom adı verilen agresif bir kanser türüne yakalandığı tespit edildi.

İngiltere’nin Buckinghamshire bölgesindeki Stoke Mandeville köyünde yaşayan Laura Isom, kol ağrısını önce kas zorlanması sanarak önemsemedi. Birkaç gün içinde kolunda küçük bir kitle fark eden kadın, soluğu iş yeri hekiminin yanında aldı. İş yeri hekiminin fizyoterapiye yönlendirdiği Isom, buradan da başka bir hastaneye sevk edildi.

ACI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerde, Isom’un liposarkom adı verilen, yağ hücrelerinde başlayan agresif bir kanser türüne yakalandığı tespit edildi.

Basit bir eklem ağrısı sandı, gerçek hastanede ortaya çıktı! Aldığı teşhisle yıkıldı

ALDIĞI TEŞHİSLE YIKILDI

Isom, “Sarkomun ne olduğunu bile bilmiyordum. Basit bir kas zorlanması sandım. Kanser olabileceğini duyduğumda sadece iyi huylu olmasını umut ettim” ifadelerinde bulundu.

Nisan ayında kesin tanı konulan 58 yaşındaki anne için radyoterapi ve ardından ameliyat planlandı. Ancak yoğunluk nedeniyle radyoterapi için altı hafta beklemesi gerekti. 4 Haziran’da gerçekleşen yedi saatlik operasyonda tümörü alınan kadına altı hafta boyunca radyoterapi uygulandı. Elinde hâlâ sinir hasarı bulunan Isom, ince motor kabiliyetlerinin sınırlandığını söylüyor.

Laura Isom

"BELİRTİLERİ HAFİFE ALMAYIN"

Yaşadıklarının ardından herkese uyarıda bulunan Isom, “Hareketi veya sinirleri etkileyen her türlü belirti ve özellikle bir kitle ciddiye alınmalı. İçgüdülerinize güvenin” dedi.

Sarcoma UK Araştırma Başkanı Kate Quillin ise liposarkom üzerine yürütülen yeni araştırmalara dikkat çekerek, “Bu çalışmalar hem daha etkili hem de mevcut tedavilere göre daha az yan etki oluşturan yöntemlerin geliştirilmesi için umut veriyor” ifadelerini kullandı.

