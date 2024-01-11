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    Arka arkaya gelen 'Savaş' uyarıları İsveçli gençlerde endişeye sebep oldu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi/BBC Türkçe / Düzenleyen:

    İsveç Sivil Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın yaptığı savaşa hazırlıklı olmalıyız açıklamaları İsveç halkında paniğe sebep oldu. İsveç merkezli Çocuk Hakları Örgütü BRIS, gençlerin savaşla ilgili endişelerini danışmak üzere kuruma başvurduklarını açıkladı.

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    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi/BBC Türkçe

    İsveç Sivil Savunma Bakanı Carl Oskar Bohlin'in "İsveç'te de savaş olabilir, halkımızın savaşa hazır olması gerekir" ifadelerinin ardından Genelkurmay Başkanı Micael Byden de tüm İsveçlileri zihinsel olarak savaşa hazır olmaya çağırdı.

    HAZIRLIKLI OLMALIYIZ

    Micael Byden,"Kendinize en temel soruları sormanız gerektiğini düşünüyorum. Eğer bugün Ukrayna'da olanlar yarın burada da olursa, hazırlıklı mıyım? Toplumun her düzeyinde, mümkün olduğunca hazırlıklı olmalıyız " dedi.

    Arka arkaya gelen 'Savaş' uyarıları İsveçli gençlerde endişeye sebep oldu

    Üst düzey isimlerin arka arkaya yaptığı bu açıklamalar İsveç'te büyük paniğe sebep oldu. 

    İSVEÇ'Lİ GENÇLER PANİK HALİNDE

    İsveç merkezli Çocuk Hakları Örgütü BRIS, Bohlin ve Byden’ın açıklamalarından gençlerin yardım hatlarına savaş ile ilgili endişelerini danışmak üzere başvurduklarını ifade etti. BRIS, “Son günlerde BRIS, savaşla ilgili endişelere ilişkin telefonların sayısında bir artış olduğunu fark etmiştir. Çocuklar İsveç'te savaş olasılığı ve bunun olası sonuçları hakkında sorular sormakta ve birçoğu genel kaygı ve stres yaşamaktadır. Bu artış, şu anda TV, radyo, gazete ve sosyal medya gibi medyada İsveç'in olası savaşlara karşı savunmasını güçlendirmek için alması gereken önlemler hakkında çok fazla tartışma olmasıyla açıklanabilir” dedi.

    Üst düzey yetkililerden art arda yapılan bu açıklamaların tonuysa, İsveç muhalefetinin tepkisini çekti.

    SAVAŞ KAPIMIZDA DEĞİL

    Eski başbakan Magdalena Andersson İsveç televizyonuna yaptığı açıklamada, güvenlik durumunun ciddi olduğunu kabul etse de, "savaş hemen yanıbaşımızda da değil" dedi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi/BBC Türkçe
    İsveçUkraynaSavaş
    Haberler > Dünya > Arka arkaya gelen 'Savaş' uyarıları İsveçli gençlerde endişeye sebep oldu
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