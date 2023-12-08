Askerî değil, tamamen keyfi! Bu denizaltı 2 milyar dolara mal olacak

8 Aralık 2023 05:33 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 05:34

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

MEHMET EMİN ARVAS - Tekne şirketi Migaloo tarafından geliştirilen ve şirketin “süper yat dünyasında devrim” olarak nitelendirdiği araç 280 metre uzunluğunda. Dev yat, su üstünde olduğu gibi su altında da gidebiliyor.

Süper denizaltıda yüzme havuzu, helikopter pisti, sinema salonu, kütüphane ile birlikte jet-skiler, 6 kişilik mini denizaltılar ve çok sayıda su altı seyir odası bulunuyor.

İngiltere donanmasının en büyük denizaltısı HMS Astute, 100 metreyi bulmayan boyuyla bu aracın yanında minik kalıyor. Askerî denizaltıların yapabildiklerinin hepsini yapabilen araçta bir tek silah ve mühimmat eksik.

Migaloo, aracın su altında 40 knot süratle askerî denizaltıları çok geride bıraktığını bildirdi.

SU ALTINDA HAFTALARCA KALABİLİYOR

HMS Astute azami 30 knot sürat yapabiliyor. Askerî denizaltılardan daha derine dalabilen araç su altında haftalarca kalabiliyor.

Migaloo’nun kurucusu Christian Gumpold “Özel bir denizaltının bir kişinin sahip olabileceği en ayrıcalıklı ve en pahalı şey olacağını düşünüyoruz. Dünyada süper yat boyutunda özel denizaltılar sunan tek şirketiz” dedi.