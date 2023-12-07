Sevmeyip garaja kilitledi, 30 senede 3 kat değerlendi

7 Aralık 2023 08:10 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 08:11

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

MEHMET EMİN ARVAS - İngiltere’nin Leicester şehrinde kimliği Bay Pick olarak açıklanan adam, 1984 senesinde 10 bin sterline (365.000 TL) bir Ford Cabri otomobil satın aldı. The Sun gazetesindeki habere göre Bay Pick arabayla sadece 800 kilometre yol katetti ama beğenmeyip Ford’a “Arabayı kullanmayı reddediyorum” ifadesini kullanarak şikâyet mektubu gönderdi. Ama iade edip parasını istemek yerine arabayı garaja kilitledi.

Ömrünün sonuna kadar arabayı kullanmayan adam 2014 yılında öldü. Capri birkaç kere el değiştirdi ama sonraki sahipleri tarafından da pek kullanılmadı. Toplamda sadece 3 bin kilometre yapan araba, 30 sene sonra Hertfordshire’da açık artırmayla satışa çıkarıldı.

Müzayede evi Brightwells Auctioneers görevlisi Will Daniels “Araba, yeni hissi vermesi sebebiyle çok nadir” dedi. Arabanın 30 bin sterline (1.100.000 TL) satılması bekleniyor.