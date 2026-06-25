Bulgaristan ile ABD arasında geçen ay başlayan vize krizi büyüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Bulgar vatandaşları için vize muafiyeti talep eden Bulgaristan Başbakanı Radev’in talebini “prosedürlerin karmaşıklığı” gerekçesiyle reddetti.

Bulgaristan ile ABD arasında geçen ay başlayan vize krizi büyüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Bulgar vatandaşları için vize muafiyeti talep eden Bulgaristan Başbakanı Radev’in talebini “prosedürlerin karmaşıklığı” gerekçesiyle reddetti.

Bunun üzerine Bulgaristan da sivil Sofya’daki Vasil Levski Havalimanı’nda konuşlu bulunan ABD askeri yakıt ikmal uçaklarının (KC-135) kalış iznini uzatmadı.

Bakanlar Kurulu toplantısının açılışında konuşan Radev, hükûmetin konuya ilişkin ABD tarafıyla düzenli temas halinde olduğunu söyledi. ABD’ye ait askerî uçakların haziran sonuna kadar havalimanından ayrılacağını belirten Radev “ABD, güvenlik alanında stratejik müttefikimiz, enerji, ekonomi, yüksek teknoloji ve yapay zekâ alanlarında ise kilit ortaklarımızdan biri olmaya devam ediyor. Hükûmet, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürecek” dedi.

Bulgaristan hükûmeti, 29 Mayıs’ta ABD’ye ait 15 askerî uçak ile 500 kişilik teknik personelin ülkedeki kalış süresini 30 Haziran’a kadar uzatmıştı.

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