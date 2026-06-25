İsrail Kültür Bakanı “ABD, yakın gelecekte kendisini İsrail ile kaçınılmaz bir hesaplaşma rotasında bulacak” derken bir başka ırkçı Bakan Katz “ABD istese bile Lübnan’dan çekilmeyeceğiz” dedi.

ABD’nin İran’la vardığı mutabakata İsrailli siyasetçilerden tepki gelmeye devam ediyor. İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, başkent Tel Aviv’de bir etkinlikte konuşan İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran politikasına eleştiriler yöneltti.

Washington’ın İran ile mutabakata varmasına tepki gösteren Zohar “ABD’nin şu anda İran meselesine yönelik tutumu iyi değil. Kiminle muhatap olduklarını tam olarak idrak edemiyorlar. ABD, yakın gelecekte kendisini İsrail ile kaçınılmaz bir karşı karşıya gelme ve hesaplaşma rotasında bulacaktır. Bizim ABD’ye vereceğimiz cevap şartsız bir itaat olmayacaktır” ifadeleriyle tehdit etti.

İsrailli siyasetçilerin mutabakata öfkesi, Washington’ı tehdide dönüştü: ABD ile yakında hesaplaşacağız

İsrail’in kendi güvenlik çıkarlarına göre askeri hamle yapacağını ileri süren Zohar “Benim görüşüme göre, bir ABD anlaşması nükleer silah meselesini çözmeyecek ve savaş insanların düşündüğünden çok daha hızlı bir şekilde geri dönecek” iddiasında bulundu.

KATZ: ÇEKİLMEYECEĞİZ

İran’la mutabakata karşı çıkan bir başka isim olan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini söyledi. Times of Israel gazetesinin haberine göre, başkent Tel Aviv’de bir etkinlikte konuşan Katz, İsrail ordusunun Suriye ve Lübnan’ın güneyinde kalmaya devam edeceğini ileri sürdü.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz

Katz “ABD’nin talebi olsa bile ordu, Lübnan’ın güneyinden çekilmeyecek” ifadesini kullandı. İsrail’in güvenlik anlayışının bu olduğunu öne süren Katz, İsrail askerlerinin girdikleri bölgelerde kalacağını ve sivillerin dışarıda olacağını savundu.

İsrail işgali sebebiyle evlerini terk etmek zorunda kalan Lübnanlıların evlerine geri dönmeyeceğini iddia eden Katz “Buna izin vermeyeceğiz” diye konuştu. İsrail ordusu, Lübnan’a 2 Mart’ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

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