Lübnan'da İsrail ile varılan ateşkesi değerlendiren Hizbullah lideri Naim Kasım, Tel Aviv'in önündeki tek seçeneğin bölgeden tamamen çekilmek olduğunu ifade etti. İsrail'in ABD Büyükelçisi Yeichel Leiter ise amaçlarının Lübnan'dan İran'ı tamamen atmak olduğunu vurgulayarak, müzakere "treninin raydan çıkma tehlikesiyle karşı karşıya" olduğunu dile getirdi.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Lübnan'da ateşkesin sağlandığını belirterek, "İsrail'in belirli bir takvim çerçevesinde Lübnan'dan çekilmesi gerekiyor. İsrail'in önünde tam çekilmekten başka seçenek yok." dedi.

Hizbullah'a bağlı Al Manar televizyonunun yayımladığı konuşmasında Kasım, Hizbullah'ı hedef alan projelerin başarısız olduğunu söyledi.

Ateşkesin sağlanmasından dolayı İran'a teşekkür eden Kasım, "İsrail'in belirli bir takvim çerçevesinde Lübnan'dan çekilmesi gerekiyor. İsrail'in önünde tam çekilmekten başka seçenek yok, tek bir karış toprağı dahi elinde tutmamalıdır." ifadelerini kullandı

İsrail'in saldırılarının hedeflerine ulaşamadığını savunan Kasım, hava, kara ve denizde İsrail saldırılarının tamamen durdurulması, İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi, Lübnan ordusunun güneyde konuşlanması, esirlerin serbest bırakılması, sınır bölgelerindeki sivillerin geri dönüşü ve yeniden imar sürecinin başlatılması gerektiğini ifade etti.

Lübnan ordusunun Litani Nehri'nin güneyine konuşlanmasını desteklediklerini belirten Kasım, Hizbullah'ın daha önce olduğu gibi orduyla koordinasyon içinde hareket etmeyi sürdüreceğini söyledi.

Hizbullah'tan İsrail'e 'tek seçenek' uyarısı! Lübnan'da belirsizlik sürüyor

TEL AVİV: TREN RAYDAN ÇIKMAK ÜZERE

İsrail'in ABD Büyükelçisi Yeichel Leiter, İran'ın "Hizbullah'ı dizginlemesi değil Lübnan'ı tamamen terk etmesi gerektiğini" savunarak İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda 5'inci turu bugün başlayan müzakereler için "raydan çıkma tehlikesiyle karşı karşıya" olduğunu söyledi.

İsrailli Büyükelçi Leiter, Tel Aviv ile Beyrut yönetimleri arasında ABD arabuluculuğunda yapılan 5’inci tur müzakerelerinin açılışındaki konuşmasında diplomatik sürecin kritik bir eşikte olduğunu belirtti.

Hizbullah'tan İsrail'e 'tek seçenek' uyarısı! Lübnan'da belirsizlik sürüyor

Müzakerelerin mevcut gidişatını sert bir dille eleştiren Leiter, süreci bir "tren kazasına” benzeterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, görüşmelerin beşinci turu ve açıkça belirtmek gerekir ki bir tren kazasıyla karşı karşıyayız. Önceki dört turda hepimiz aynı trene binmiş, aynı vagonda bir araya gelmiş ve ABD'nin öncülüğünde aynı hedefe doğru ilerlemiştik. Bugün, bu tren raydan çıkma tehlikesiyle karşı karşıya. Umarım onu tekrar rayına oturtabiliriz.”

"HEDEF İRAN'IN LÜBNAN'I TAMAMEN TERK ETMESİ"

Müzakerelerin ana amacının iki ülke arasında barışın tesis edilmesi, İran'ın Lübnan’daki nüfuzunun sona erdirilmesi ve Hizbullah'ın silahsızlandırılması olduğunu söyleyen Leiter, ABD arabuluculuğunda yürütülen diplomatik sürecin ana odağından saptırıldığını öne sürdü.

Leiter "Tartışılması gereken konu, İran'ın Hizbullah'ı ne kadar dizginleyebileceği değildir. İran'ın rolü bu değil, onun rolü Lübnan'ı tamamen terk etmektir. Lübnan hükümetinin göreviyse egemenliğini kullanmaktır." dedi.

ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat kapsamında İran'ın dondurulan varlıklarının iade edilmesinin İsrail için büyük bir risk olduğunu söyleyen Leiter, "bu kaynakların Hizbullah'a ulaşmasından kaygı duyduklarını" aktardı.

Tel Aivv ile Beyrut yönetimleri, ABD'nin arabuluculuğunda doğrudan müzakereler yürütüyor.

Taraflar arasında ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi, sınır güvenliği ve esirler gibi başlıkların ele alınması beklenen görüşmelerin 5. turu Washington'da düzenleniyor.

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