İsrail ile Lübnan, ABD'de 5. kez müzakere masasına oturdu!
İsrail ile Lübnan arasındaki 5. tur ateşkes görüşmeleri ABD'de başladı.
- Lübnan heyeti, Washington'da gerçekleştirilecek 5. müzakere turu için ABD'ye ulaştı.
- İsrail askerleri, yol yapım çalışması yapan iki Lübnanlı genci makineli tüfeklerle ateş ederek ömrünü yitirdi.
- Hizbullah, saldırıyı "haince" ve ilan edilen ateşkesin ağır ihlali olarak nitelendirip kınadı.
- İsrail ordusu, "güvenlik bölgesi" ilan edilen Ali el-Taher tepesi civarında askerlerine tehdit oluşturan "silahlı teröristleri" hedef aldıklarını belirtti.
- Beyrut yönetimi, İsrail'in Lübnan topraklarının yaklaşık %6'sını işgal ettiği "tampon bölgeden" derhal çekilmesini istiyor.
- Tel Aviv ise kalıcı barış için Hizbullah'ın tamamen silahsızlandırılmasını talep ediyor.
- 2 Mart'tan bu yana süren İsrail saldırılarında Lübnan'da 4.106 kişi ömrünü yitirdi ve 1.2 milyon kişi evlerini terk etti.
ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen İsrail-Lübnan dolaylı müzakerelerinde kritik bir aşamaya geçildi.
Lübnan heyeti, Washington’da gerçekleştirilecek 5. müzakere turu için ABD’ye ulaştı.
NEBATİYE'DE İSRAİL ATEŞİYLE 2 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
Diplomatlar Washington'da bir araya gelirken, İsrail saldırılarını sürdürüyor. Yol açma çalışması yapan bir ekskavatörün yanında duran iki Lübnanlı genç, İsrail askerlerinin makineli tüfeklerle açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.
Saldırıyı "haince" olarak nitelendiren Hizbullah, yaşananları yeni ilan edilen ateşkesin açık ve ağır bir ihlali olarak kınadı.
İsrail ordusu ise "güvenlik bölgesi" ilan edilen Ali el-Taher tepesi civarında askerlerine karşı "tehdit oluşturan silahlı teröristleri" hedef aldıklarını iddia etti.
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, "Lübnan'ın egemenliğini geri kazanma ve devlet otoritesini yeniden tesis etme yolunda umarım sonuç verici olacak yeni bir görüşme turuna gittik. Sadece İsrail işgalinin Lübnan'ın güneyinden çekilmesini ve saldırıların sona ermesini kabul edeceğiz. Son günlerdeki gelişmeler, müzakere seçeneğimizin doğru olduğunu kanıtladı. Haklarımızı geri kazanmanın tek yolu budur." açıklamasında bulundu.
ÇÖZÜMSÜZLÜK KÖRDÜĞÜMÜ: TARAFLAR NE İSTİYOR?
Görüşmelerin 5. turunda da tarafların taban tabana zıt talepleri masadaki uzlaşı ihtimalini zorlaştırıyor:
Beyrut yönetimi, İsrail ordusunun Lübnan topraklarının yaklaşık %6'sını işgal ederek oluşturduğu ve "tampon bölge" olarak adlandırdığı alandan derhal tamamen çekilmesini şart koşuyor.
Tel Aviv, kalıcı bir barış için Hizbullah'ın tamamen silahsızlandırılmasını masaya getiriyor.
AĞIR BİLANÇO: 4 BİNİ AŞKIN CAN KAYBI
2 Mart'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında Lübnan'da insani kriz korkunç boyutlara ulaştı. Resmi verilere göre bugüne kadar en az 4 bin 106 kişi hayatını kaybetti, 1.2 milyon kişi ise evlerini terk ederek mülteci konumuna düştü.