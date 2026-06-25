Türkiye’den iki okul, “Dünya’nın En İyi Okulları Ödülleri 2026” kapsamında ilk 10 finalist arasına girerek büyük bir başarı elde etti. Darüşşafaka Eğitim Kurumları afet dönemlerinde geliştirdiği eğitim modeliyle, Cezeri Yeşil Teknoloji MTAL ise çevre odaklı projeleriyle öne çıktı.

Türk eğitim sistemi küresel arenada tarihî bir başarıya imza attı. Eğitim dünyasında “Okulların Dünya Kupası” olarak kabul edilen Dünya’nın En İyi Okulları Ödülleri’nde (World’s Best School Prizes 2026), Türkiye’den iki okul ilk 10 finalist arasına girdi.

T4 Education tarafından düzenlenen organizasyonda öne çıkan okullarımızdan Darüşşafaka Eğitim Kurumları, afet ve kriz dönemlerinde uyguladığı esnek uzaktan eğitim modeliyle kırılgan durumdaki çocukları eğitimde tutması sayesinde “Zorlukların Üstesinden Gelme” kategorisinde dünya genelinde ilk 10’a girdi.

Ankara’da öğrencilerini birer “enerji dedektifi” olarak yetiştiren ve proje tabanlı çevre modeli uygulayan Cezeri Yeşil Teknoloji MTAL ise “Çevresel Etki” kategorisinde ilk 10 finalist arasına adını yazdırdı.

T4 Education Kurucusu Vikas Pota, bu başarıların Türkiye’deki okulların dünya lideri olabileceğini kanıtladığını belirterek kurumları tebrik etti. Beş farklı kategoride büyük ödülü kazanacak ilk 3 okul kasım ayında ilan edilecek. Ayrıca finalistler için bugün itibarıyla küresel bir halk oylaması da başlatıldı. Dereceye giren okullar, Ocak 2027’de Londra’daki Dünya Okullar Zirvesi’ne davet edilecek.

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