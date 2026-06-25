Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ders kitaplarında önemli kavramsal değişiklikler hayata geçiriliyor. Yeni müfredatta “Orta Asya” yerine “Türkistan”, “Bizans” yerine “Doğu Roma” ifadeleri kullanılırken, öğrencilere ortak Türk tarihi ve kültürü bilinci kazandırılması hedefleniyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ders kitaplarında kavramsal ve içeriksel dönüşüm başlıyor. Yeni müfredat kapsamında “Orta Asya” yerine “Türkistan”, “Bizans” yerine “Doğu Roma” ifadeleri kullanılırken; vatan kavramı “Mavi”, “Gök” ve “Yeşil” vatan anlayışıyla ele alınıyor.

Önümüzdeki eğitim yılında da sürecek uygulamalarla ortak Türk tarihi, coğrafyası ve edebiyatının eğitimde aktif kılınması hedefleniyor.

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Bu doğrultuda MEB, Türk Devletleri Teşkilatı iş birliğiyle ortaokul ve lise öğrencileri için KKTC dâhil 6 ülkeyi kapsayan bir “Türk Dünyası Tur Rehberi” hazırladı.

Eylül ayında ders kitaplarıyla birlikte dağıtılacak rehber, “Okul Dışı Öğrenme Ortamları” uygulamasıyla öğrencilerin yerel mirastan başlayarak Türk dünyasına uzanan ortak bir medeniyet ve kültür bilinci kazanmasını amaçlıyor.

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