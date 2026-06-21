Kurum denemelerine kıyasla daha rahat bir sınavla karşılaşan adaylar, Türkçe ve Matematik testleri arasında zamanı paylaştırırken ecel terleri döktü. “Çölde devesi çalınan bedevi” ve “menemen” soruları sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. Bu yıl 2 milyon 425 bin 628 adayın başvurduğu, saat 10.15’te başlayan YKS’nin ilk oturumu TYT’de adaylara; Türkçe testinde 40, Sosyal Bilimler testinde 20, Temel Matematik testinde 40, Fen Bilimleri testinde 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi ve 165 dakika süre verildi. “Çölde devesi çalınan bedevi” ve “Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?” soruları öğrencileri terletti. YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), bugün saat 10.15’te başlayacak. Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün saat 15.45’te yapılacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Nesibe Aydın Okulları, Bilfen Okulları, Bahçeşehir Koleji, Uğur Okulları, Final Eğitim Kurumları, Doğa Koleji ve Gen Kolejinin bölüm başkanları, YKS’nin ilk oturumunu ders ders yorumladı.

TÜRKÇE

▪️Sorular genel olarak geçen yıla göre daha kolay görünse de zaman alıcı bulundu.

▪️Paragraf soruları kısa olmasına rağmen anlam yoğunluğu ve çeldiricileri sebebiyle öğrencileri zorladı.

▪️Birçok öğrenci iki şık arasında kaldığını ve bazı soruları tekrar okumak mecburiyetinde kaldığını belirtti.

▪️Dil bilgisi soruları orta seviyedeydi.

▪️Türkçe bölümünde harcanan süre, matematik için ayrılan zamanı azalttı.

MATEMATİK VE GEOMETRİ

▪️Genel görüş, matematiğin geçen yıla ve kurum denemelerine göre daha kolay olduğu yönünde.

▪️Soruların büyük bölümü bilinen soru tiplerinden oluşuyordu.

▪️Ancak özellikle problem sorularında zaman kaybettiren ve seçici nitelikte birkaç soru bulunduğu ifade edildi.

▪️Bir kombinasyon ve bazı olasılık sorularının zorlayıcı olduğu belirtildi.

▪️Geometri soruları orta-kolay seviyedeydi, bir adet seçici soru öne çıktı.

▪️Matematik, sınavın en belirleyici ve ayırt edici bölümü olarak değerlendirildi.

SOSYAL BİLİMLER

▪️Genel olarak kolay ve yapılabilir düzeyde bulundu.

▪️Tarih soruları temel bilgiyle çözülebilecek seviyedeydi.

▪️Coğrafyada iklim ve yer şekilleri konularından sorular yer aldı; birkaç soru diğerlerine göre daha seçiciydi.

▪️Felsefe ve Din Kültürü soruları kavram yoğunluğu düşük, kolay seviyedeydi.

▪️Öğrencilerin büyük bölümü sosyal bilimler testinde zorlanmadıklarını ifade etti.

FEN BİLİMLERİ

▪️Genel değerlendirme Fen testinin kolay-orta seviyede olduğu yönünde.

▪️Fizik soruları temel bilgilerle çözülebilecek düzeydeydi.

▪️Kimya bilgi ağırlıklı olmakla birlikte bazı öğrenciler tarafından fen testinin en belirleyici kısmı olarak görüldü.

▪️Biyoloji sorularında çeldiricilerin bulunduğu belirtildi.

▪️Fen branşında yorumlar değişkenlik gösterse de genel görüş soruların yapılabilir seviyede olduğu yönünde.

GENEL DEĞERLENDİRME

▪️İlk izlenimlere göre sınav genel olarak orta zorluk düzeyinde değerlendirildi.

▪️Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testleri çoğu öğrenci tarafından kolay-orta seviyede bulundu.

▪️Türkçe testinde çeldiriciler ve süre yönetimi öne çıkarken, Matematik testi sınavın belirleyici bölümü olarak değerlendirildi.

▪️Öğrencilerin önemli bir kısmı süre yönetiminde zorlandığını ve özellikle Türkçe ile Matematik arasında zaman paylaşımında sıkıntı yaşadığını belirtti.

▪️Kurum denemelerine kıyasla sınavın genel olarak daha kolay olduğu yönünde görüşler ağırlık kazandı.

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