Milyonların beklediği 2026-YKS maratonu TYT oturumuyla başladı. Sınav ardından matematik ve Türkçe kadar felsefe bölümünde çıkan sorular da çok konuşuldu. En çok konuşulan sorulardan biri de determinizm sorusu oldu.

2026-YKS'nin ilk oturumu olan TYT'nin ardından adaylar sosyal medyada sınava ilişkin ilk değerlendirmelerini paylaşmaya başladı. Türkçe ve matematik testleri kadar felsefe bölümünde yer alan sorular da gündem olurken, özellikle determinizm kavramını içeren soru birçok kişi tarafından paylaşıldı ve tartışılı. Bazı adaylar felsefe sorularını kafa karıştırıcı bulurken, testin eleyici olabileceği yönünde değerlendirmeler de yapıldı.

YKS 2026da determinizm sorusu dikkat çekti! Determinizm ne demek?

DETERMİNİZM NE DEMEK?

Tabiatta her şey bir sebebe bağlı olarak yaratılmıştır; bu yüzden bu âleme "âlem-i mümkinât" denilmiştir. Felsefe ve bilimde bu düşünce, determinizm (belirlenimcilik) kavramıyla ifade edilir. Determinizm, meydana gelen her olayın belirli sebeplere bağlı olduğunu ve olayların neden-sonuç ilişkisi içinde gerçekleştiğini savunan görüştür.



Kitaplarda "Belirlenircilik, gerekircilik, olayların işleyişinin çeşitli bilimsel yasalarla-meselâ fizik yasaları ile belirlenmiş olayların gerçekleşmelerinin mecbûrî olduğunu öne süren bir öğretidir" ifadeleri geçiyor.

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