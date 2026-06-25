Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp Üyesi Željka Cvijanović, Gazze’de soykırım gerçekleştiren İsrail’i ziyaret ederek Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile görüştü. Saar, görüşmede iki halk arasındaki ilişkilerin önemini vurguladıklarını ve Bosna Hersek’teki Hristiyan azınlıkların korunması konusunu ele aldıklarını söyledi. SDA ise bu açıklamalara tepki göstererek Bosna Hersek’te “Hristiyan azınlık” ifadesinin anayasal yapıya aykırı olduğunu savundu.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp Üyesi Zeljka Cvijanovic, Gazze’de soykırım gerçekleştiren İsrail’i ziyaret ederek Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile görüştü.

Cvijanovic’i ağırlamaktan mutluluk duyduğunu aktaran Saar, görüşmede iki halk arasındaki süregelen ve derinleşen bağların önemini konuştuklarını kaydetti. Saar “Ayrıca Bosna Hersek’teki Hristiyan azınlıkların korunması ihtiyacını da görüştük. Sırplar, İsrail’in ve Yahudi halkının gerçek dostlarıdır” ifadesini kullandı.

Bosna Hersek’in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç’in kurucusu olduğu ve ülkedeki en büyük Boşnak partisi olan SDA, Saar’ın açıklamasına tepki gösterdi.

SDA’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Saar’ın “Bosna Hersek’teki Hristiyan azınlıkların korunması ihtiyacı” sözlerinin, Boşnaklara karşı önceden tasarlanmış propaganda baskısının bir devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

Saar’ın açıklamasının Bosna Hersek’in iç işlerine doğrudan bir müdahale olduğu kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

Boşnaklara zarar verme niyetiyle İsrailli bakan, bilmeden Sırpları ve Hırvatları da incitmektedir. Çünkü Bosna Hersek’te herhangi bir ‘Hristiyan azınlık’ yoktur. Bosna Hersek Anayasası’nın öngördüğü şekilde kurucu halklar vardır. Bununla birlikte, Boşnaklar bu halklardan hiçbirini tehdit etmemekte, tam tersine haklarından mahrum bırakılmaktadır.



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