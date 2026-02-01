Gazze’de ateşkesin ikinci safhasına geçilmesine rağmen siyonist İsrail, Müslüman katliamına ara vermeksizin devam ediyor.

İsrail ordusunun dünkü saldırılarında 29 Filistinli şehit oldu. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneydeki Han Yunus şehrinde yer alan Esda bölgesindeki yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırı insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı.

Nasır Hastanesindeki sağlık görevlileri, saldırıda aynı aileden yedi kişinin hayatını kaybettiğini, altı kişinin yaralandığını aktardı.

Batıdaki Rimal Mahallesi’nde bir apartman dairesini hedef alan İsrail savaş uçaklarının saldırısında ise üçü çocuk, ikisi kadın beş kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

Ateşkes yalan katliam gerçek! Siyonist İsrail ordusu 29 Filistinliyi şehit etti

Bölgedeki sağlık kaynakları, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde İsrail ordusu tarafından açılan ateş sonucu bir kişinin canından olduğunu belirtti.

Ayrıca İsrail, Han Yunus ve Gazze’nin kuzeyindeki saldırıların ardından Şeyh Rıdvan Mahallesi’nde polis merkezini hedef aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, 13 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail ordusunun ayrıca, Gazze şehrinin batısındaki Nasır Mahallesi’nde bir eve düzenlediği İHA saldırısında ilk belirlemelere göre üç Filistinli hayatını kaybetti.



