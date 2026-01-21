İsrail ordusu, ateşkes yürürlükte olmasına rağmen Lübnan’ın güneyinde iki yerleşim yeri için yeni bir saldırı tehdidi yayımladı ve sivillere bölgeyi terk etme çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Harayip ve Ansar beldelerini hedef alarak yeni bir saldırı tehdidinde bulundu. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu bölgelerde hedef alınacağı belirtilen binaların işaretlendiği bir harita yayımladı.

"BİNALARI DERHAL BOŞALTIN" UYARISI

Paylaşımda, Hizbullah’ın bölgede yeniden faaliyet yürüttüğü iddiasını öne süren Adraee, bu gerekçeyle hava saldırılarının düzenlenebileceğini belirtti. İşaretlenen binaların derhal boşaltılması gerektiğini vurgulayan Adraee, sivillerin en az 300 metre uzaklaşmasını istedi ve aksi halde hayatlarının tehlikeye gireceğini savundu.

İsrail ordusu, gün içerisinde Lübnan’ın güneyinde Sayda ve Nebatiye’ye bağlı bazı bölgeler için de benzer tehditler yayımlamıştı. Lübnan resmi ajansı NNA’nın aktardığına göre, bu uyarıların ardından Sayda’nın Kanarit beldesi ile Nebatiye vilayetine bağlı Kefur ve Carcua’da bazı binalar hava saldırılarıyla hedef alındı.

