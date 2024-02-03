Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •  •  •  
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Atina'da bombalı saldırı! Gazeteyi arayıp süre verdiler, bakanlık önünde patlattılar

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    Yunanistan, Saldırı, Haber

    Dünya Haberleri  / Ajanslar

    Yunanistan'ın başkenti Atina'da, EFSYN gazetesini arayan kimliği belirsiz kişilerin 40 dakika içinde Çalışma Bakanlığı önünde bomba patlayacağını söylemesinin ardından bakanlık önünde patlama gerçekleşti. Atina polisini alarma geçiren saldırıyı, 'Devrimci Sınıfsal Öz savunma' diye ilk kez gündeme gelen bir örgüt üstlendi.

    Yunanistan'ın başkenti Atina'da dün gece bomba alarmı verildi. Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, yerel saat ile 00.49'da EFSYN gazetesini arayan kimliği belirsiz kişiler, 40 dakika içinde Çalışma Bakanlığı önünde bomba patlayacağını bildirdi.

    Atina'da bombalı saldırı! Gazeteyi arayıp süre verdiler, bakanlık önünde patlattılar

    İhbarın ardından polis bölgede tahliye işlemi başlattı ve yolu trafiğe kapattı.

    Atina'da bombalı saldırı! Gazeteyi arayıp süre verdiler, bakanlık önünde patlattılar

    BAKANLIK ÖNÜNDE PATLATILDI

    Bir çantaya yerleştirilen bombanın gece 01.29'da patlaması sonucu bakanlık ve çevresinde hasar gerçekleşirken, can kaybı ya da yaralanan olmadı.

    Atina'da bombalı saldırı! Gazeteyi arayıp süre verdiler, bakanlık önünde patlattılar

    ERT'e göre, patlamayı "Devrimci Sınıfsal Öz savunma" diye ilk kez gündeme gelen bir örgüt üstlendi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Ajanslar
    YunanistanSaldırı
    Haberler > Dünya > Atina'da bombalı saldırı! Gazeteyi arayıp süre verdiler, bakanlık önünde patlattılar
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Paris'teki tren istasyonunda bıçaklı saldırı! Yaralılar var - DünyaParis'te bıçaklı saldırı! Yaralılar varKuzey Kore 'süper büyük savaş başlığı' taşıyan füzeyi ateşledi - DünyaKuzey Kore 'süper büyük savaş başlığı' taşıyan füzeyi ateşlediŞili'de OHAL! Alevler evlere sıçradı, 10 kişi öldü - DünyaŞili'de OHAL! Alevler evlere sıçradı, 10 kişi öldüABD, İran'a karşı saldırıya geçti: 85 hedef bombalandı - DünyaABD, 'intikam saldırısı'nı başlattıABD ve İsrail, Suriye ve Lübnan’daki İran hedeflerini eş zamanlı bombardımana başladı - Dünyaİran hedeflerine bombardıman başladıABD ve İngiltere'den Yemen'e ağır bombardıman - DünyaYemen'e ağır bombardımanGazze 'kül'e döndü... İsrail geride enkaz bıraktı - DünyaGazze'de İsrail depremiGazze'ye yardımlar kesildi, kriz derinleşti: BM'den UNRWA tepkisi - DünyaGazze'ye yardımlar kesildi, kriz derinleştiABD'de metal kutu içinde betona gömülü çocuk kalıntıları bulundu - DünyaMetal kutu içinde betona gömülü çocuk kalıntıları bulunduRusya’ya bir darbe daha! Bir gecede 18 İHA’sı imha edildi, bölge yangın yerine döndü - DünyaRusya’ya bir darbe daha! Bir gecede 18 İHA’sı imha edildi, bölge yangın yerine döndü
    Sonraki Haber Yükleniyor...