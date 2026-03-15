Orta Doğu’daki savaş gerilimi ve küresel petrol krizi sürerken, Avrupa Parlamentosu üyelerinin harita bilgisi sosyal medyada gündem oldu. Bir muhabirin “İran nerede?” sorusunu cevaplayan Avrupa Parlamentosu üyeleri, İran yerine Bulgaristan ve Afganistan gibi ülkeleri işaret ederek izleyenleri hayrete düşürdü.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu'da tansiyon yükselirken, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması küresel enerji piyasalarında endişe oluşturdu. Avrupa’dan diplomatik çözüm çağrıları gelirken, Avrupa Parlamentosu’nda yapılan bir röportaj gündeme bomba gibi düştü.

İRAN YERİNE AFGANİSTAN VE BULGARİSTAN'I GÖSTERDİLER

Bir muhabirin “İran nerede?” sorusunu cevaplayan Avrupa Parlamentosu üyeleri haritada İran'ı gösteremedi.

Avrupa Parlementosu üyelerinin zor anları! Haritada İranı gösteremediler

Muhabirin elindeki haritada İran’ı bulmaya çalışan Fransa’nın AB İşlerinden Sorumlu Delege Bakanı Benjamin Haddad ülke yerine sadece Hürmüz Boğazı’nı gösterebilirken, Milletvekili Emma Rafowicz ise İran diyerek Bulgaristan’ı işaret etti. Rafowicz’in düştüğü durum karşısında "Google’a sormam lazım" diyerek afallaması dikkat çekerken, Maria Toussaint’ın İran sandığı yer haritada Afganistan çıktı.

Avrupa Parlementosu üyelerinin zor anları! Haritada İranı gösteremediler

Parlemento üyelerinin videosu sosyal medyada hızla yayılırken, kullanıcılardan da yorum yağdı. Bir internet kullanıcısı, “Coğrafi olarak doğru konum bilinmeden nasıl siyasi değerlendirme yapılabilir?” yorumunda bulunurken başka bir kullanıcı ise, “Haritadaki yerini bilmedikleri bir bölge hakkında nasıl karar alabilirler?” şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, İran rejiminin 17 bin kişiyi öldürdüğünü öne sürmüştü. Leyen, "Avrupa'nın odaklanması gereken, mevcut durumun gerçekliğidir. Yani dünyayı, bugün gerçekte olduğu gibi görmek. Açık olmak istiyorum; İran rejimi için gözyaşı dökülmemeli." ifadelerini kullanmıştı.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Bir siparişle milyonlara boğuldu! 78 yaşındaki kurye sosyal medyada gündem oldu

