Avrupa'da can almaya devam ediyor! Tek ısırıkta bulaşıyor

Avrupa'da can almaya devam ediyor! Tek ısırıkta bulaşıyor

İtalya’da, 83 yaşındaki bir adam Batı Nil virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Yerel yetkililer, toplam can kaybının 17’ye yükseldiğini açıkladı. Batı Nil virüsü, enfekte sivrisineklerin ısırmasıyla insanlara bulaşıyor ve özellikle yaşlılar ile bağışıklık sistemi zayıf olanlarda ciddi nörolojik hastalıklara yol açabiliyor.

İtalya’nın güneyindeki Campania ve orta kesimdeki Lazio bölgelerinde iki yaşlı erkek, Batı Nil virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Yerel yetkililer, toplam can kaybının 17’ye yükseldiğini açıkladı.

BİR ÖLÜM DAHA GERÇEKLEŞTİ

Campania’da, Capua ilçesinden 83 yaşındaki bir emekli, Caserta’daki Sant’Anna ve San Sebastiano Hastanesi’nde tedavi gördüğü sırada durumunun kötüleşmesi sonucu hayatını kaybetti.

TOPLAM CAN KAYBI 9

Caserta’da virüs kaynaklı ölü sayısı sekize ulaştı. Capua Belediye Başkanı Adolfo Villani, virüsün yayılmasını önlemek için özellikle kurumuş arazi, kullanılmayan yüzme havuzları ve su birikintilerinin bulunduğu alanların temizlenmesini emretti.

Lazio bölgesinde ise 85 yaşındaki bir erkek, Latina eyaletinin Cori kasabasından, Santa Maria Goretti Hastanesi’nde tedavi altındayken 2 Ağustos’ta ağır sağlık sorunlarıyla hastaneye yatırılmıştı. Pazartesi sabahı hayatını kaybeden hasta, bölgedeki Batı Nil virüsü kaynaklı dokuzuncu ölüm oldu.

Batı Nil virüsü, enfekte sivrisineklerin ısırmasıyla insanlara bulaşıyor ve özellikle yaşlılar ile bağışıklık sistemi zayıf olanlarda ciddi nörolojik hastalıklara yol açabiliyor.

