Avrupa’da görülmeye başladı! Hiçbir belirti vermeden organları yiyor

Bilim insanları, her yıl yüz binlerce kişinin ölümüne yol açan Schistosoma mansoni adlı parazit solucanın insan vücuduna neden hiçbir belirti vermeden girebildiğini ortaya koydu.

17 milimetre uzunluğundaki bu yassı kurt, halk arasında "kan kurdu" olarak biliniyor ve bağırsak şistozomiyazisi adlı kronik bir hastalığa neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 2021 yılında yaklaşık 251 milyon insanın bu parazitle yaşadığı tahmin ediliyor. Hastalık, özellikle Afrika, Güney Amerika, Karayipler ve Orta Doğu'da yaygın.

SUYA TEMAS ETMEK YETERLİ

Enfeksiyon, genellikle kirli tatlı sularla temas sonucu gerçekleşiyor. Enfekte salyangozlarda barınan larvalar, yüzme, balık tutma veya çamaşır yıkama gibi aktiviteler sırasında insan derisine nüfuz ediyor. İçeri girdikten sonra, parazit binlerce yumurta bırakarak hayati organlara zarar verebiliyor.

ACI HİSSETTİRMEYEN SALDIRI

Tulane Tıp Fakültesi’nde yürütülen yeni bir araştırma, bu solucanların vücuda girerken neden ağrı, kaşıntı ya da yanma hissi oluşturmadığını inceledi. Bilim insanları, S. mansoni’nin vücuda girdikten sonra TRPV1+ adlı ağrı sinyali proteinini baskıladığını keşfetti.

Bağışıklık sistemi tarafından tespit edilmeden iç organlara kadar ulaşabilen parazit, diğer enfeksiyonların neden olduğu kaşıntı ya da döküntüleri de tetiklemiyor.

SESSİZ ENFEKSİYON: BEYNE KADAR ULAŞABİLİR

Uzmanlar, halk arasında "salyangoz ateşi" olarak da bilinen hastalığın, bu sessiz evrede başka enfeksiyonlarla karıştırılabileceğini ve yanlış teşhis konulabildiğini ifade etti.

Hastalığın bazı vakalarda kendiliğinden geçmesine rağmen, vücutta kalan parazit uzun vadede organ hasarı, nadir durumlarda ise beyin ve omurilik enfeksiyonlarına yol açabiliyor. Bu durumda nörolojik bozukluklar da ortaya çıkabiliyor.

AVRUPA'DA DA ARTIYOR

Bilim insanları, Schistosoma'nın artık sadece Sahra altı Afrika’da değil, İspanya, Portekiz ve Fransa gibi Avrupa’nın güneyindeki tatil bölgelerinde de tespit edildiğini açıkladı.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı, 2022 yılında İngiltere'de 123 vaka kaydedildiğini belirtti. Bu sayı, bir önceki yılın iki katından fazla. Parazitin Avrupa’ya, çoğunlukla Senegal’den gelen yolcularla ulaştığı düşünülüyor.

Tedavi edilmeyen enfeksiyon, uzun vadede kısırlık, körlük, mesane kanseri ve organ tahribatı gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), riskli bölgelerde bulunmuş kişilerin herhangi bir belirti durumunda aile hekimlerine başvurmalarını öneriyor.

Parazite karşı en etkili ilaç praziquantel olarak biliniyor. Bu ilaç, paraziti vücuttan atmada etkili. Uzmanlar, tatlı suyla temastan kaçınılmasını ve klorlu havuzların ya da deniz suyunun güvenli olduğunu belirtiyor.

AĞRI KESİCİ İLAÇLAR İÇİN UMUT OLABİLİR

Araştırmayı yürüten Tulane Üniversitesi İmmünoloji Profesörü Dr. De'Broski R. Herbert, solucanın ağrıyı engelleyen mekanizmasının gelecekte opioid bazlı ağrı kesicilere alternatif tedaviler geliştirmek için kullanılabileceğini söyledi.

"TRPV1+ proteininin aktivasyonunu engelleyen moleküller izole edilirse, ağrılı enflamatuar hastalıkların tedavisinde kullanılabilecek yeni ilaçlar geliştirilebilir" dedi.

Bilim insanları, Avrupa'da artan enfeksiyonların arkasında iklim değişikliğinin tatlı su kaynaklarını parazitler için daha elverişli hale getirmesinin de etkili olduğunu belirtti. Uzmanlara göre enfekte bireyler, dışkı ve idrar yoluyla yumurtaları su kaynaklarına bırakabiliyor. Bu döngü, kısa sürede geniş insan topluluklarının enfekte olmasına yol açabiliyor.