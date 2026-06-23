İngiltere Başbakanı’nın istifasının ardından Avrupa siyasetinde hareketlilik sürerken, Litvanya’dan da benzer bir karar geldi. Litvanya Başbakanı Inga Ruginiene görevinden istifa etti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın dün görevinden ayrılmasıyla Avrupa siyasetinde başlayan hareketlilik, Litvanya’ya da yansıdı.

Litvanya’da Başbakan Inga Ruginiene’in bugün istifa ettiği açıklandı. İstifa kararı, Litvanya Meclisi’nde gerçekleştirilen oturumda, kabine üyelerinin oybirliğiyle kabul edildi.

İstifanın resmileşmesiyle birlikte Litvanya yasaları gereği yeni hükümetin oluşturulmasına ilişkin sürecin resmen başlayacak.

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1 YIL DOLMADAN İSTİFA ETTİ

2024 yılında ilk kez Litvanya Parlamentosu'na seçilen Ruginienė, aynı yıl Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanı olarak hükümete girdi. Bu görev, onun aktif siyasi kariyerindeki ilk bakanlık pozisyonu oldu.

2025 yılının Ağustos ayında başbakanlık için aday gösterildi ve 26 Ağustos 2025’te parlamentonun onayıyla Litvanya’nın 19. Başbakanı olarak göreve başladı.

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