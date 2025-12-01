Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken, Avrupa'da iki ülke arasında yeni bir gerginlik baş gösterdi. Litvanya'da Vilnius Havalimanı, Belarus'tan gelen balon tehdidi nedeniyle bu ay 10. kez geçici olarak uçuşlara kapatıldı. AB, "Lukashenko rejiminin bu tür hibrit saldırıları kesinlikle kabul edilemez" açıklamasını yaptı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko hükümetine, kaçakçıların balonlarıyla Litvanya hava sahasına girilmesini içeren "melez" bir kampanya nedeniyle yaptırımlar hazırladığını söyledi.

Avrupada yeni saldırı gerginliği! AB, Litvanya-Belarus olayına el mı atıyor?

"BU TÜR SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ"

AFP'den edinilen bilgilere göre Von der Leyen, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile görüşmesinin ardından X'te "Lukashenko rejiminin bu tür hibrit saldırıları kesinlikle kabul edilemez" diye yazdı.

Leyen "Yaptırım rejimimiz kapsamında ilave önlemler hazırlıyoruz" dedi.

LİTVANYA-BELARUS OLAYI

Dün akşam Litvanya’nın Vilnius Havalimanı, balon tehdidi nedeniyle bir kez daha geçici olarak uçuşlara kapatıldı.

Havalimanı son bir ayda en az 10 kez benzer nedenle durduruldu.

Litvanya, bu balonları Belarus’tan kaçak sigara taşımak için kullanıldığını savunarak durumu "hibrit saldırı" olarak nitelendirdi.

Editör:BATIKAN ALTAŞ

