Kısa süreli konaklama kiralama platformu Holidu’nun, Michelin Rehberi’nin “Eat Like a Local” (Yerel Halk Gibi Ye) kategorisinde ödül alan restoranları temel alarak hazırladığı araştırma, Avrupa’nın en iyi 10 otantik gastronomi kentini ortaya koydu. Yerel lezzet deneyimlerinin seyahat tercihlerinde giderek daha belirleyici hale geldiğini gösteren listede Türkiye’nin başarısı da dikkat çekti.

Holidu tarafından yayımlanan yeni araştırma, gastronomi turizminde lüks restoranlardan yerel ve otantik lezzet duraklarına yönelen güçlü bir eğilime işaret etti.

TURİSTLER ARTIK YEREL MUTFAKLARI DENEYİMLEMEK İÇİN SEYAHAT EDİYOR

Michelin Rehberi’nin “Eat Like a Local” kategorisinde öne çıkan restoranların baz alındığı çalışmaya göre, turistler artık yalnızca tarihi ve kültürel değerler için değil, yerel mutfakları deneyimlemek amacıyla da seyahat ediyor.