Bilim insanlarının son raporuna göre, Venedik’i tamamen yok olmaktan kurtaracak tek bir yol kaldı. 100 milyar avroluk operasyonla asırlık saraylar ve anıtlar güvenli bölgelere tahliye edilmesi planlanıyor.

Dünyanın en romantik şehri olarak bilinen Venedik, tarihinin en büyük varoluş sınavıyla karşı karşıya.

Scientific Reports dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, küresel deniz seviyesindeki artışın önüne geçilememesi durumunda, 120 adacık üzerine kurulu eşsiz mirasın 22. yüzyılda tamamen sular altında kalabileceği uyarısında bulunuldu.

Uzmanlar, şehri kurtaracak "optimal" bir çözüm bulunmadığını, ancak en radikal seçenek olan "planlı taşınma" stratejisinin giderek kaçınılmaz hale geldiğini kaydetti.

100 MİLYAR AVROLUK "TAŞINMA" OPERASYONU

Salento Üniversitesi ve Doğu Anglia Üniversitesi araştırmacıları, Venedik’i kurtarmak için dört farklı senaryoyu masaya yatırdı. Mevcut bariyerlerin yetersiz kalacağı 4,5 metrelik bir su yükselmesi durumunda, bilim insanları tarihi binaların ve anıtların tek tek sökülerek güvenli iç bölgelere taşınmasını tek çare olarak görüyor.

Devasa projenin maliyetinin 100 milyar avroyu bulacağı tahmin edilmekte. Kullanılan yöntem tarihte Mısır’daki Ebu Simbel Tapınakları’nın baraj sularından kurtarılması için taşınmasını anımsatsa da, Venedik ölçeğinde bir operasyonun dünyada eşi benzeri bulunmuyor.

Avrupa’nın en ünlü şehri sökülüp taşınıyor: 100 milyar avroluk operasyonda tarihi binalar tek tek sökülüp kaçırılacak

DENİZ SEVİYESİ 7 METRE YÜKSELEBİLİR

Uzmanlara göre önümüzdeki 300 yıl içinde deniz seviyesinin 7 metreye, hatta Antarktika buz tabakasının çökmesi durumunda 16 metreye kadar yükselebileceği öngörülüyor.

Venedik’in mevcut savunma sistemi olan yüzer bariyerler, su seviyesindeki sadece 1,25 metrelik artışa kadar koruma sağlayabiliyor. 2100 yılından önce beklenen yarım metrelik artış bile, lagünün 30 milyar avro maliyetle devasa "süper setlerle" tamamen kapatılmasını zorunlu kılabilir.

SULAR ALTINDA KALAN "HAYALET ŞEHİR"

Eğer taşınma stratejisi uygulanırsa, Venedik’in bugünkü yerinde sadece sular altında kalmış harabeler kalacak. Araştırmacılar, "Taşınan anıtlar yeni yerleşim alanlarında turistler tarafından ziyaret edilebilir. Sular altında kalan kalıntılar ise bir süre daha teknelerle görülebilecek ancak zamanla tamamen yok olacak" değerlendirmesinde bulundu.

VENEDİK İÇİN MASADAKİ 4 KRİTİK SEÇENEK

Hareketli Bariyerlerin Artırılması

Şu an kullanılan sisteme ek olarak daha fazla hareketli bariyer kurulması hedefleniyor. Bu yöntem kısa vadeli baskınları önleme kapasitesine sahip olsa da, deniz seviyesindeki uzun vadeli ve kalıcı yükselme karşısında yetersiz kalma riski taşıyor.

Halka Set Sistemi (Ring Dikes)

Şehrin çevresini kesintisiz ve aşılması güç bir savunma hattıyla tamamen kuşatmayı hedefleyen bu yöntem, Venedik’i bir kale gibi koruma altına almayı amaçlıyor. Ancak bu durumun kanal ekosistemine etkileri hala tartışılıyor.

Süper Set ile Tam İzolasyon

Venedik Lagünü’nün devasa bir "süper set" inşa edilerek açık denizden tamamen koparılması öngörülüyor. Şehri 10 metreye kadar deniz yükselmesine karşı koruyabilecek olan bu dev projenin maliyetinin 30 milyar avroyu aşabileceği ileri sürülmekte.

ŞEHRİN TAHLİYESİ MÜMKÜN MÜ?

Listenin en pahalı ve radikal çözümü olarak dikkat çeken bu seçenekte, anıtların sökülerek iç kesimlerde yeniden inşa edilmesi planlanıyor. 100 milyar avroluk bu "planlı geri çekilme" stratejisi, diğer tüm önlemlerin yetersiz kalması durumunda son çare olarak bekletiliyor.

Profesör Robert Nicholls, kıyı bölgelerinin uzun vadeli tehlikeyi şimdiden kabul etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Erken planlama hayati önem taşıyor çünkü bu devasa projelerin inşası 30 ila 50 yıl sürebilir" uyarısında bulundu.

Venedik için zaman daralırken, insanlık bu tarihi mirası korumak ile doğanın gücüne teslim olmak arasında zorlu bir seçimle karşı karşıya.

Haberle İlgili Daha Fazlası