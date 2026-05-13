Hollanda'nın Loosdrecht kentinde aşırı sağcılar içerisinde 15 sığınmacının bulunduğu barınma merkezini ateşe verdi. Gözü dönmüş saldırganlar, sadece yangın çıkarmakla kalmadı itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale etmesini engellemek için yollara barikat kurdu.

İÇERİDE CAN PAZARI

Alevler kısa sürede yayılırken, o anlarda binada 15 sığınmacı ve görevli personel mahsur kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ise beklenmedik bir direnişle karşılaştı. Saldırganlar yolu kapatarak ekiplerin geçişine izin vermedi. Ancak polis müdahalesiyle yolların açılması üzerine yangın söndürülebildi.

Facianın eşiğinden dönülen olayda yaralanan olmadı.

Olayın ardından açıklama yapan Hollanda Başbakanı Rob Jetten, X platformu üzerinden açıklama yayınladı.

"Bir grubun şiddete başvurması, yangın çıkarması ve halk arasında korku yayması kabul edilemez bir skandaldır. Şiddet asla bir hak arama yöntemi olamaz" diyen Jetten, aşırı sağcıların sınırı aştığına işaret ederek bölgede acil durum kararnamesi yayımladı.

HOLLANDA SOKAKLARI AYAKTA: APELDOORN VE LAHEY DE KARIŞTI

Şiddet sarmalı sadece Loosdrecht ile sınırlı kalmadı. Polis Apeldoorn ve Lahey’deki sığınmacı karşıtı protestolara da müdahalede bulundu.

Sığınmacıların yerleştirileceği binanın önünde toplanan gruba polis müdahale etti, havai fişek atan 5 kişi gözaltına alındı. Kentte 5 gecedir süren olaylarda toplam gözaltı sayısı 40'ı aştı.

Lahey'de de Sığınma evi destekçileri ile karşıt protestocular arasında arbede yaşandı. Çevik kuvvet polisi, iki grubu birbirinden ayırmak için barikat kurdu.

Ayrıntılar geliyor...

