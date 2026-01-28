Bulgaristan hükümeti, Türkiye ile arasındaki sınır hattında yeni bir gümrük kapısı açılması için harekete geçti. Sofya’da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, Kapitan Andreevo–Kapıkule sınır kapısının kuzeyine yeni bir geçiş noktası kurulmasını öngören anlaşma taslağı onaylandı.

Sofya’da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, Kapitan Andreevo-Kapıkule sınır kapısının yanında yeni bir geçiş noktasının açılmasına yönelik anlaşma taslağı onaylandı.

Türkiye ile Avrupa arasındaki ticaret ve ulaşım trafiği bu adımla doğrudan etkileniyor.

Avrupa–Türkiye hattında kritik hamle! Yeni sınır kapısı geliyor

KAPIKULE’NİN KUZEYİNE YENİ SINIR KAPISI

Bulgar hükümetinin yazılı açıklamasında, iki ülke arasındaki sınır geçişlerinde yaşanan sorunların çözümü için "Kapitan Andreevo-Kapıkule-Kuzey" adıyla yeni bir sınır geçiş noktasının kurulmasının planlandığı bilgisi yer aldı.

Anlaşma taslağı kapsamında Türkiye ve Bulgaristan’ın yetkili makamlarından oluşacak bir karma komisyon kurulacak.

TEKNİK DETAYLAR KARMA KOMİSYONDA BELİRLENECEK

Karma komisyonun, mevcut Kapitan Andreevo-Kapıkule sınır kapısının kuzeyinde yer alacak yeni geçiş noktasının tüm teknik ve idari detaylarını belirlemesi öngörülüyor. Çalışmalar kapsamında kara yolu bağlantılarının teknik özellikleri, güzergahların konumu, sınırla kesişme noktaları ve geçiş şeritlerinin sayısı ele alınacak.

Ayrıca yeni sınır kontrol noktasının yeri, altyapısı, çalışma düzeni, yük ve yolcu türleri ile inşa sürecine ilişkin başlıkların da masada olacağı bildirildi.

AVRUPA’YI ASYA’YA BAĞLAYAN KRİTİK HAT

Kapitan Andreevo-Kapıkule sınır kapısı, dünyanın en yoğun kara sınır kapılarından biri olarak biliniyor. Aynı zamanda Avrupa Birliği’ni Asya’ya bağlayan en büyük kara sınır kapısı konumunda bulunuyor.

Yeni gümrük kapısının devreye girmesiyle Türkiye–Avrupa hattındaki geçişlerin rahatlaması ve ticaret akışının hızlanması hedefleniyor.

