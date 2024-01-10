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    Avustralya'da yeni terör yasası yürürlüğe girdi, PKK paçavraları yasaklandı!

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Avustralya'da yeni terör yasası yürürlüğe girdi. Yeni yasada Nazi ve terör örgütlerini öven eylem ve semboller yasaklandı. Yasa DEAŞ ve PKK sembollerini içeren paçavraları da kapsıyor.

    Avustralya&#039;da yeni terör yasası yürürlüğe girdi, PKK paçavraları yasaklandı!
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Avustralya'da yeni terör yasası yürürlüğe girdi. Avustralya'da, İsrali'in Gazze'ye saldırıları sürerken artan Yahudi karşıtlığına yanıt olarak, Nazi selamını ve terör gruplarıyla ilgili sembollerin kullanılmasını veya satılmasını yasaklayan yasa yürürlüğe girdi.

    PKK PAÇAVRALARI YASAKLANDI

    Yeni yasada, Gamalı haç ya da Schutzstaffel (SS) ile bağlantılı çift sig (zafer) işaretini sergilemek suç sayılıyor ve 12 aya kadar hapis cezası öngörülüyor.

    Yasa aynı zamanda DEAŞve PKK'yla ilişkili sembollerin kamuya açık sergilenmesini ya da ticaretinin yapılmasını da yasaklıyor.

    NAZİ VE TERÖR ÖVEN EYLEMLER SUÇ SAYILACAK

    Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Mark Dreyfus, yasa ile Avustralya'da Holokost'u veya terör eylemlerini yüceltenlere yer olmadığı konusunda açık bir mesaj verildiğini dile getirdi.

    Yasayı "türünün ilk örneği" olarak niteleyen Dreyfus, şu ifadeleri kullandı:

    "Bu yasa, türünün ilk örneği ve Avustralya'da hiç kimsenin Nazileri ve onların şeytani ideolojisini öven eylem ve sembolleri yüceltmesine ya da bunlardan kazanç sağlamasına izin verilmemesini sağlayacak."

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TerörNazi̇Pkk
    Haberler > Dünya > Avustralya'da yeni terör yasası yürürlüğe girdi, PKK paçavraları yasaklandı!
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