Avustralya'da yeni terör yasası yürürlüğe girdi, PKK paçavraları yasaklandı!

10 Ocak 2024 19:18 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 19:26

Avustralya'da yeni terör yasası yürürlüğe girdi. Avustralya'da, İsrali'in Gazze'ye saldırıları sürerken artan Yahudi karşıtlığına yanıt olarak, Nazi selamını ve terör gruplarıyla ilgili sembollerin kullanılmasını veya satılmasını yasaklayan yasa yürürlüğe girdi.

PKK PAÇAVRALARI YASAKLANDI

Yeni yasada, Gamalı haç ya da Schutzstaffel (SS) ile bağlantılı çift sig (zafer) işaretini sergilemek suç sayılıyor ve 12 aya kadar hapis cezası öngörülüyor.

Yasa aynı zamanda DEAŞve PKK'yla ilişkili sembollerin kamuya açık sergilenmesini ya da ticaretinin yapılmasını da yasaklıyor.

NAZİ VE TERÖR ÖVEN EYLEMLER SUÇ SAYILACAK

Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Mark Dreyfus, yasa ile Avustralya'da Holokost'u veya terör eylemlerini yüceltenlere yer olmadığı konusunda açık bir mesaj verildiğini dile getirdi.

Yasayı "türünün ilk örneği" olarak niteleyen Dreyfus, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yasa, türünün ilk örneği ve Avustralya'da hiç kimsenin Nazileri ve onların şeytani ideolojisini öven eylem ve sembolleri yüceltmesine ya da bunlardan kazanç sağlamasına izin verilmemesini sağlayacak."