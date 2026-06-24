Azerbaycandan Fransa'ya 'Ermenistan' uyarısı: "Barış sürecini baltalıyorsunuz"
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Ermenistan'a yönelik silah sevkiyatını ve tek taraflı siyasi desteğini sert bir dille kınayarak Paris yönetimini uyardı.
- Azerbaycan, Fransa'nın Ermenistan'a verdiği tek taraflı siyasi desteğin ve askeri işbirliğinin barış ortamına hizmet etmediğini belirtti.
- Bakanlık, Fransa'nın Ermenistan ile genişleyen askeri işbirliği, silah temini ve tek taraflı tutumunun normalleşme sürecini baltaladığını ifade etti.
- Azerbaycan, Fransız makamlarının gözaltındaki Ermenilerle ilgili iddialarını gerçek dışı olarak nitelendirdi ve konunun siyasallaştırılmasına izin verilmeyeceğini kaydetti.
- Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, gözaltındaki Ermeni kökenli kişilerin belirli suçlar nedeniyle ulusal mevzuat ve uluslararası hukuka uygun olarak sorumlu tutulduğunu belirtti.
- Bakanlık, Fransa'nın geçmişte Azerbaycan kültürel mirasına ve camilerine yapılan yıkımları görmezden gelip "Ermeni dini mirası" üzerinden siyaset yapmasını ironik buldu.
- Fransa'nın insan hakları konusunda Azerbaycan'a ders vermeye çalışmasının şaşırtıcı olduğunu belirten Azerbaycan, Paris'in kendi iç siciline bakması gerektiğini hatırlattı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa Ulusal Meclisi'nin internet sitesinde yayınlanan ve Ermenistan-Azerbaycan sorununa değinen ifadelere tepki gösterdi.
"FRANSA BÖLGEDE TARAFSIZ BİR AKTÖR DEĞİL"
Bakanlık açıklamasında Fransa’nın Ermenistan’a verdiği tek taraflı siyasi desteğin ve askeri işbirliğinin Güney Kafkasya'daki barış ortamına hizmet etmediği işaret edilerek şu ifadelere yer verildi:
"Fransa’nın Ermenistan ile genişleyen askeri işbirliği, silah temini ve açıkça tek taraflı siyasi tutumu barışa katkıda bulunmamaktadır. Aksine, bu tür eylemler intikamcı eğilimleri teşvik etmekte ve normalleşme sürecini baltalamaktadır."
"SUÇLULAR ULUSLARARASI HUKUKA GÖRE CEZASINI ÇEKİYOR"
Fransız makamlarının Azerbaycan'da tutuklu bulunan Ermenilerle ilgili iddialarını "gerçek dışı" olarak nitelendiren Bakü, bu konunun siyasallaştırılmasına izin verilmeyeceğini kaydedildi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, gözaltındaki kişilerin durumuna açıklık getirerek şunları söyledi:
"Şu anda Azerbaycan’da gözaltında bulunan Ermeni kökenli kişiler, belirli suçlar nedeniyle ulusal mevzuat ve uluslararası hukuka uygun olarak sorumlu tutulmuştur. Ermenistan’ın Fransa ile birlikte yaklaşık otuz yıldır desteklediği ve himaye ettiği ayrılıkçı liderler ve diğer Ermeni kökenli kişiler; savaş suçları, etnik temizlik, askeri saldırı, işkence ve diğer ağır suçlardan mahkum edilmiş olup cezalarını çekmektedir."
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"FRANSA KENDİ SİCİLİNE BAKSIN"
Açıklamada ayrıca, Fransa'nın geçmişte Azerbaycan kültürel mirasına ve camilerine yapılan yıkımları görmezden gelip "Ermeni dini mirası" üzerinden siyaset yapması "ironik" olarak değerlendirildi. Paris'in insan hakları konusunda Azerbaycan'a ders vermeye çalışmasının şaşırtıcı olduğu belirtilerek, Fransa'nın Yeni Kaledonya'daki şiddet olayları, polis şiddeti, ırkçılık ve göçmen hakları ihlalleriyle dolu kendi iç siciline bakması gerektiği hatırlatıldı.