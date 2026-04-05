Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rus yetkililerin son dönemde Karabağ üzerinden yürüttüğü söylemlere yönelik bir bildiri yayımladı. Bakü, Karabağ konusunun Rusya ile Ermenistan arasındaki ikili gerilimlerde bir "siyasi koz" olarak kullanılmasının kabul edilemez olduğunu hatırlattı.

Azerbaycan-Rusya hattında sular ısınıyor. Bakü, 1 Nisan’da Moskova’da gerçekleşen Putin-Paşinyan zirvesi sonrası Rus yetkililerden gelen açıklamalara bildiriyle cevap verdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya diplomatik kanallarla iletilen 'iç işlerine karışılmaması' beklentisinin göz ardı edilmesine tepki gösterirken, asıl kriz Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov’un Karabağ üzerine yürüttüğü polemikler olduğunu duyurdu.

Peskov’un 'Vesti' televizyonuna verdiği röportajda Karabağ’ın aidiyeti konusundaki tartışmaları sürdürmesini 'kabul edilemez' olarak niteleyen Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı şunları söyledi:

"Nisan’da Moskova’da düzenlenen Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasındaki görüşme sırasında ve sonraki günlerde, Rus yetkililer kamuoyuna açık tartışmalarda, tamamen Azerbaycan’ın iç meseleleriyle ilgili konulara değindiler. Bu bağlamda, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinin siyasi spekülasyonlar için kullanılmasının kabul edilemez olduğuna dair tutumumuz ve bu tür eylemlerin durdurulmasına yönelik beklentilerimiz, diplomatik kanallar aracılığıyla Rusya Cumhurbaşkanlığı İdaresi, Hükümeti ve Dışişleri Bakanlığı’nın dikkatine sunulmuştur."

Rusya tarafına diplomatik kanallar aracılığıyla daha önce de iletilen 'Azerbaycan'ın iç meselelerine karışılmaması' beklentisinin göz ardı edilmesine sert tepki gösteren Bakü, Moskova'yı yeniden uyardı:

"Rusya'yı Karabağ konusunda uyarmamıza rağmen konu Kremlin tarafının resmi siyasi söyleminde yer almaya devam etmektedir. Özellikle bugün, Vesti’ye verdiği röportajda, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ermenistan-Rusya ilişkileri hakkındaki görüşlerini dile getirirken, Karabağ bölgesinin önce Rusya tarafından mı yoksa Ermenistan tarafından mı Azerbaycan’ın bir parçası olarak tanındığı konusuna bir kez daha değindi.

Karabağ bölgesinin Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeği, herhangi bir devletin kararına değil, tarihe, uluslararası hukuka ve adalete dayanmaktadır. Bu durum, 2020'deki 44 günlük Vatan Savaşı ve 2023'teki 1 günlük terörle mücadele operasyonları sonucunda bir kez daha teyit edilmiş ve tam olarak yeniden tesis edilmiştir.

"İLİŞKİLERİNİZİN KONUSU BİZ DEĞİLİZ"

Rusya Federasyonu dahil hiçbir ülkenin Azerbaycan'ın egemenliğini sorgulama hakkı olmadığı hatırlatılarak, bu tür eylemlerin derhal durdurulması beklentisi yinelendi:

"Rusya-Ermenistan ilişkilerinin karmaşık olduğu bir dönemde, Azerbaycan'ın egemenliğiyle ilgili konuların ilişkilerin kamuoyuna açıklanmasının konusu haline gelmemesi yönündeki beklentilerimizi bir kez daha Rusya tarafının dikkatine sunuyoruz."

1 Nisan’da Kremlin’de gerçekleşen zirvede, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi

PESKOV, KARABAĞ HAKKINDA NE DEDİ?

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Karabağ’ın Azerbaycan toprağı olarak tanınması sürecinde Rusya’nın bir rolü olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Karabağ'ın aidiyeti konusu, Erivan'da iktidarda olan yönetimin kararıdır. Rusya'nın bu konuyla hiçbir ilgisi yoktur. Başkan Putin'in tek isteği, bu meselede sürekli bize atıfta bulunulmamasıdır."

PUTİN VE PAŞİNYAN ARASINDA "KGAÖ" GERİLİMİ

Öte yandan 1 Nisan’da Kremlin’de gerçekleşen zirvede, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında soğuk rüzgarlar esti. Paşinyan, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) mekanizmalarının 2022’de devreye girmesi gerektiğini ancak örgütün Karabağ’daki duruma müdahale etmediğini öne sürerek, Ermenistan'ın neden örgüt çalışmalarına katılmadığını bu gerekçeyle açıkladı.

PUTİN’DEN "PRAG" HATIRLATMASI

Paşinyan’ın eleştirilerine cevap veren Putin ise KGAÖ’nün müdahale etmemesinin nedeninin bizzat Ermenistan’ın tutumu olduğunu ileri sürdü. Putin, Paşinyan’ın 2022’de Prag’da Karabağ’ı Azerbaycan’ın bir parçası olarak tanıdığını hatırlatarak şunları söyledi:

"Karabağ'ın Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınmasının ardından, KGAÖ'nün artık Azerbaycan'ın iç meselesi haline gelmiş olan bu sürece müdahale etmesi hiç de doğru olmazdı."

Haberle İlgili Daha Fazlası