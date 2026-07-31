Bacak kılı krizinden uçaktan atlayan pilota... İşte temmuza damga vuran tuhaf olaylar
Japonya'daki "insan buzdolaplarından", ABD'li rap yıldızı Pitbull'un konserinde binlerce kişinin kel görünmek için bone takmasına kadar temmuz ayında dünyanın dört bir yanında birbirinden ilginç olaylar yaşandı.
Sosyal medyada milyonlarca kez paylaşılan bu sıra dışı gelişmeler, kimilerini şaşkına çevirdi, kimilerini ise tebessüm ettirdi.
İşte temmuza damga vuran 5 ilginç olay...
ERKEKLERİN İŞ YERİNDE ŞORT GİYMESİNE KADINLARDAN İTİRAZ
Temmuzda dünya genelinde kayıtlara geçen birbirinden tuhaf birçok olay yaşandı. Bunlardan ilki Japonya'da... Başkent Tokyo'nun büyükşehir yönetimi, şirket çalışanlarını takım elbise ve kravat yerine tişört, spor ayakkabı ve şort gibi daha rahat kıyafetler giymeye teşvik etti.
Uygulamanın yaklaşık 4 ay devam etmesinin ardından şirketlerde çalışan bazı kadınlar, "iş arkadaşlarının bacak kıllarını görmek zorunda kalmaktan rahatsızlık duyduklarını" dile getirerek, bu durumu "bacak kılı tacizi" terimiyle nitelendirdi.
Tokyo Büyükşehir Belediyesi yetkilisi Noboru Watanabe, "Şiddetli sıcaklarda insanlara ne giymeleri gerektiğini söylemek yerine, onlara daha fazla seçenek sunmak istiyoruz. İş kıyafeti kimseyi rahatsız etmediği sürece herhangi bir sorun olmamalıdır." dedi.
JAPONYA'DA AYININ YAKLAŞIK 1700 HAVUÇ YEDİĞİNDEN ŞÜPHELENİLİYOR
Japonya'nın Hokkaido eyaletinde ayının, havuç çiftliğine girerek yaklaşık 1700 havuç yediği düşünülüyor.
Yerel polis, çiftlikte kahverengi ayı ayak izlerinin ve dışkılarının bulunduğunu, çiftlikte yaklaşık 1700 havucun yenildiğinin tespit edildiğini belirtti.
ARJANTİN'DE UÇUŞ OKULUNDAKİ PİLOT, HAVADAYKEN UÇAKTAN ATLADI
Arjantin'in Toledo kentinde uçuş eğitimi veren pilot, hareket halindeki uçağın kapısından atlayarak hayatını kaybetti.
Pilotun uçuş eğitimi verdiği öğrenci ise uçağı tek başına indirmek zorunda kaldı.
Arjantin savcılığının açıklamasına göre, olayın ardından 42 yaşındaki uçuş eğitmeni Leandro Andres Bertazzo'nun cansız bedenine ulaşıldı.
JAPONYA'DA "İNSAN BUZDOLABI" GELİŞTİRİLDİ
Japonya'da faaliyet gösteren şirket, ülkede giderek artan yaz sıcaklıklarına çözüm olarak "insan buzdolabı"nı tanıttı.
"İnsan buzdolabı" olarak pazarlanan, standart otomat makinesi boyutundaki "Do Hiemon Box"un içine bir kişi sığabiliyor.
Kutunun içi 15 santigrat derece sıcaklıkta tutuluyor ve içeri giren kişinin başı, boynu, omuzları ve sırtına soğuk hava püskürtülüyor.
Kutu, yaz sıcağında iş yerleri ve diğer kamusal alanlarda kullanılmak üzere pazarlanıyor.
Şirket, bu kutuların vücudu hızla soğutarak sıcak çarpması belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabileceğini belirtti.
Ürün, şantiyeler gibi insanların açık havada çalıştığı yerler için pazarlanıyor.
KEL GİBİ GÖRÜNMEK İÇİN BONE TAKAN PITBULL HAYRANLARI, DÜNYA REKORU KIRDI
İngiltere'de düzenlenen Pitbull konserinde 22 bin 141 hayranın şarkıcıyı taklit ederek kel gibi görünmek için bone takmasıyla Guinness Dünya Rekoru kırıldı.
Pitbull, toplanan kalabalığa şöyle seslendi:
"Hayalimin peşinden gidip böyle sahnede olabilmek, dünyanın dört bir yanındaki tüm kel dostlarımı temsil edebilmek. Bu, paha biçilemez. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Şu anda hissettiklerimi kelimelerle ifade edemem."