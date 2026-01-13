Suriye’nin Halep şehrindeki silahlı isyanı, 2015’teki çukur olaylarında yaralanan “Talip” kod adlı teröristin yönettiği ortaya çıktı. Türkiye kökenli PKK elebaşları ikinci defa kazdıkları çukura gömüldü.

YILMAZ BİLGEN - Terör örgütü PKK’nın Halep’ten temizlenmesiyle neticelenen silahlı isyanı Türkiye’den giden teröristlerin yönettiği belirlendi. Bölücülerin elebaşlarının Türkiye’de çukur olaylarında bir ayağından olan “Topal Talip” olduğu ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Halep teröristlerini, SDG elemanlarından Suphi Ahmet el-Ahmet ifşa etti.

‘‘BİZİ BİTİRDİNİZ’ DEDİ

Gazetemize konuşan Arap kökenli el-Ahmet şunları anlattı: “Örgütte tüm planlar iki buçuk ay mukavemet üzerine kurulmuştu. Eşrefiye ve Beni Zeyd Mahallelerini iki saatte boşaltmak zorunda kalmaları her şeyi altüst etti. Kandil ve Kamışlı kadroları birbirine düştü. Komuta birliği bozuldu. Ferhat Abdi Şahin, Kamışlı’dan sulh içinde çıkılmasını söyledi. Kandil’den Bahoz Erdal, gerekirse bütün şehri yakın dedi. İç çatışma oldu. Biz Eşrefiye’de 300 kişiydik. Ben bir yıldır Şam istihbaratıyla bağlantı hâlindeydim. Her hareketlerini izledim ve orduya bildirdim. Çatışma başlayınca SDG olarak biz isyan ettik. Çoğunluk Baggara Aşiretindendi. Aşiret üyeleriyle içeriden saldırdık. Çok sayıda esir alıp orduya teslim ettik. Bu morallerini ve stratejilerini çökertti. Şeyh Maksud’a sıkıştılar. Eşrefiye düşünce 2 bin kişi firar etti. Sonra sivilleri arasına katılanlarla sayı 4 bini aştı. İdris adındaki aşiretler sorumlusu ‘Bizi bitirdiniz’ dedi ve kendisini infaz etti.”

Eski SDG’li Suphi Ahmet el-Ahmet, Halep operasyonunu arkadaşımız Yılmaz Bilgen’e anlattı.

TÜRKİYE’DEN GELMİŞLERDİ

“Burada ‘Talip’ kod adlı kişi 7 yıldır tek karar sahibiydi. Türkiye’den gelmişti ve Arapça konuşamıyordu. Kürtçesi yok gibiydi. Yardımcıları Azad ve Şeyhmus da Kandil kadrosundandı. Onlar da Türkiye kökenliydi. Çember daralınca bütün üst düzey isimler kendilerini patlatıp yok etti. Kimlik tespiti yapılmaması için birçoğunun cesedi yakıldı. Türkiye’den gelenler sürekli yüzleri maskeli dolaşırdı. Günlerce Deir Hafir’den yardım gelecek diyerek moral aşılamaya çalıştılar. Talip hendek stratejisini çok önemsiyordu. Türkiye’de hendek olaylarında yaralanmıştı. Sol ayağında protez vardı.”

PROPAGANDALARI ÇÖKTÜ

“Bu bölge yüzde 70 Arap. Burada yaşayan Kürtler de PKK’ya bağlı değiller. Örgütü sevmiyorlar. Kürtlerle hiçbir sorunumuz yok. Bundan sonrada olmayacak ama PKK hep ihanet peşindeydi. Zorla bu sonuca sürüklediler. Tüm aşiretler bu projenin parçası. Kürtlerin de büyük çoğunluğu bizimle. Hükümet ve Türkiye karşıtı bildirileri Kandil’den geliyordu. Halep’in her yanına çıkan tünelleri vardı. Milleti öldürme üzerine hesaplar yapıldı. Arapları öldürtüp Kürtler öldürülüyor propagandası yapacaklardı. Bütün propagandaları boşa çıktı.”

