Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa’nın güvenlik mimarisine ilişkin yaptığı değerlendirmede, kıtanın karşı karşıya olduğu tehditlerin görmezden gelinemeyeceğini vurgulayarak “Aynı gemideyiz” mesajı verdi. Fidan, Avrupa’nın kendi güvenliğini başkalarına devredemeyeceğini belirtirken, AB üyelerine Türkiye’nin dışlanmasının stratejik bir hata olduğu yönünde açık bir hatırlatma yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz Dışişleri Bakanlığı Büyükelçiler Konferansı’nda yaptığı konuşmada Avrupa’nın güvenlik mimarisine ilişkin çarpıcı mesajlar verdi.

“HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ”

Bakan Fidan, Avrupa’nın içinden geçtiği sürecin sıradan krizlerden ibaret olmadığını söyleyerek, yaşananların küresel ölçekte bir dönüşümün yansıması olduğunu dile getirdi.

"Avrupalılar olarak hepimiz aynı gemideyiz. Kendi evimizin güvenliğini ve emniyetini sağlamak varoluşsal bir gerekliliktir. Kendi güvenliğimizi başkalarına devredemeyiz" sözleri salonda dikkatle takip edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile Lizbon'da bir araya geldi.

TÜRKİYE–PORTEKİZ İLİŞKİLERİNDE 100 YILLIK BAĞ

Konuşmasında Türkiye ile Portekiz arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılına da değinen Fidan, Lizbon’daki temasların bu açıdan ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti. Türkiye’nin Avrupa ile ilişkilerinde tarihsel derinliğe sahip bir aktör olduğuna işaret etti.

YAPAY ZEKA VE YENİ TEHDİTLER...

Fidan, küresel düzende korumacılığın arttığını, sert güç kullanımının yaygınlaştığını ve barış ile savaş arasındaki sınırın giderek silikleştiğini söyledi.

Tehditlerin artık yalnızca klasik cephelerle sınırlı kalmadığını, yapay zeka ve yeni teknolojilerin çatışmaların doğasını değiştirdiğini kaydetti. Bu alanda teknolojiyi stratejiyle birleştiren ülkelerin avantaj elde edeceğini aktardı.

AVRUPA’YA SORUMLULUK ÇAĞRISI

Ukrayna savaşı ve ABD’nin değişen stratejik önceliklerinin Avrupa’yı kendi güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk almaya zorladığını ifade eden Fidan, bu gerçeğin görmezden gelinemeyeceğini söyledi. Türkiye’nin bu tabloda kilit bir aktör olduğunun altını çizdi.

Bakan Fidan Avrupa ülkelerine seslendi! Aynı gemideyiz, sorumluluk alın

GAZZE MESAJI VE İSRAİL TEPKİSİ

Gazze’yi bölgenin kanayan yarası olarak tanımlayan Fidan, ateşkes sürecinin ilerlemesiyle birlikte Türkiye’nin yönetişim ve yeniden imar mekanizmalarında sorumluluk almaya hazır olduğunu söyledi. Kalıcı barışın ancak egemen bir Filistin Devleti’nin kurulmasıyla mümkün olacağını ifade etti.

Netanyahu hükümetinin Somaliland’ı tanıma adımını da eleştiren Fidan, bunun bölge ülkelerinin toprak bütünlüğünü zayıflatan ve istikrarsızlığı ihraç eden bir yaklaşım olduğunu dile getirdi.

"SURİYE VE AVRUPA’NIN ÇIKARI"

Suriye’de istikrar için yapıcı bir angajman fırsatı bulunduğunu söyleyen Fidan, işleyen bir Suriye’nin sadece bölge için değil, düzensiz göçün önlenmesi ve sosyoekonomik toparlanma açısından Avrupa’ya da doğrudan fayda sağlayacağını ifade etti.

AB’YE AÇIK MESAJ: TÜRKİYE DIŞLANIYOR

Fidan, Avrupa Birliği’nin NATO üyesi olmayan müttefiklerle işbirliği taahhütlerine rağmen Türkiye’nin uzun süredir AB’nin güvenlik ve savunma mekanizmalarının dışında tutulduğunu söyledi. Bunun nedeninin bazı üye ülkelerin dar ulusal gündemleri olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin demografik dinamizmi, ekonomik potansiyeli ve güvenlik kapasitesiyle Avrupa’nın ihtiyaç duyduğu başarı hikâyesini hızlandırabilecek güçlü bir aktör olduğunu yineledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası