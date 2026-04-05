Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, Baltık Denizi kıyısındaki kritik enerji altyapılarına sıçradı. Rus yetkililer, Pazar günü sabah saatlerinde Ukrayna'ya ait 19 insansız hava aracının (İHA), Rusya'nın enerji ihracatı için hayati önem taşıyan Primorsk limanı ve çevresini hedef aldığını duyurdu.

19 İHA DÜŞÜRÜLDÜ, ENKAZ HATTI VURDU

Leningrad Bölge Valisi Alexander Drozdenko, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Rus hava savunma güçlerinin bölge genelinde toplam 19 insansız hava aracını imha ettiğini iletti. Ancak düşürülen araçlardan birinin enkazı, stratejik öneme sahip Primorsk limanı yakınlarındaki bir petrol boru hattına isabet etti.

STRATEJİK ENERJİ KAPISI PRİMORSK YİNE HEDEFTE

Finlandiya sınırı ile St. Petersburg arasında kritik bir noktada yer alan Primorsk, Rusya'nın enerji ihracatı için hayati bir merkez konumunda bulunmakta. Söz konusu liman, geçtiğimiz Mart ayında da bir petrol deposunun ateşe verildiği benzer bir saldırının hedefi olmuştu.

