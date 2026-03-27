Ukrayna-Suudi Arabistan arasında dev savunma işbirliği!
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Suudi Arabistan ile savunma alanında "işbirliği" belgesini imzaladıklarını duyurdu. Ukrayna lideri, "Bu (belge), daha fazla sözleşme, teknolojik işbirliği ve yatırım için zemin oluşturuyor ve güvenlik alanında Ukrayna'nın bağışçı bir ülke olarak uluslararası rolünü güçlendiriyor." ifadelerinde bulundu.
- İki ülke arasında savunma alanında işbirliği belgesi imzalandı.
- Bu belge, daha fazla sözleşme, teknolojik işbirliği ve yatırım için zemin oluşturuyor.
- Ukrayna, savunma alanındaki deneyimini Suudi Arabistan ile paylaşmaya hazır.
- Görüşmede Orta Doğu ve Ukrayna'daki gelişmeler ele alındı.
- Özellikle Orta Doğu bölgesindeki askeri tırmanış ve Ukrayna krizi değerlendirildi.
Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan'da sürdürdüğü temaslara ilişkin bilgi verdi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldiklerini anımsatan Zelenskiy, ikili görüşmeden önce iki ülke arasında savunma alanında işbirliği belgesini imzaladıklarını belirtti.
İran'ın, Körfez ülkelerine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğüne, Ukrayna'nın ise savaşın 5. yılında Rus füzelerine ve insansız hava araçlarına (İHA) karşı mücadele verdiğine dikkati çeken Zelenskiy, ülkesinin savunma alanında sahip olduğu deneyimi Suudi Arabistan ile paylaşmaya hazır olduğunu bildirdi.
ORTA DOĞU’DAKİ ASKERİ TIRMANIŞ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’ya göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Orta Doğu ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele almıştı.
Bin Selman ile Zelenskiy'nin Cidde'de yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler değerlendirilmişti. Görüşmede özellikle Orta Doğu bölgesindeki askeri tırmanış ile Ukrayna krizindeki son durum ele alınmıştı.