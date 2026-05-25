Bangladeş'te katliam gibi kaza! Demir yüklü kamyon devrildi, çok sayıda işçi feci şekilde can verdi
Bangladeş'te demir çubuk yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişi yaralandığı bildirildi. Olaya ilişkin inceleme başlatılırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Katliam gibi kaza Bangladeş'te meydana geldi. Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, başkent Dakka'dan ülkenin kuzeyine doğru seyreden kamyon Tangail bölgesinde devrildi.
DEMİR ÇUBUKLAR İŞÇİLERİN ÜZERİNE SAVRULDU
Ağır demir çubuklar ile aracın bazı parçaları, gündelik işçi olan ve kamyona otostop çekerek binenlerin üzerine savruldu.
Kazada 15 kişi hayatını kaybettiği, yaralanan çok sayıda kişinin hastanelere kaldırıldığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
