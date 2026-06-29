Bangladeş'te devam eden kızamık salgını vatandaşlara kabusu yaşatıyor. Son 24 saatte 4 çocuk daha kızamık şüphesiyle hayatını kaybederken, can kaybının 712'ye yükseldiği bildirildi.

Bangladeş devam eden kızamık salgını nedeniyle felaketi yaşıyor. Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 4 çocuk daha kızamık şüphesiyle hayatını kaybetti.

Bangladeşte kızamık salgını kontrolden çıktı! 24 saatte 4 çocuğu daha hayattan kopardı

712 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Böylece ülke genelinde devam eden kızamık salgını nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısı 712'ye yükseldi.

SON 24 SAATTE 941 YENİ VAKA!

Ayrıca son 24 saatte 941 yeni şüpheli kızamık vakası tespit edildi, ülke genelindeki toplam şüpheli vaka sayısı 99 bin 207'ye çıktı. 10 Nisan'dan bu yana kızamık şüphesiyle hastaneye kaldırılanların sayısı 82 bin 844'e ulaştı, 79 bin 152'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bangladeşte kızamık salgını kontrolden çıktı! 24 saatte 4 çocuğu daha hayattan kopardı

Bangladeş'te hükümet, 7 Nisan'da kızamık şüphesiyle çok sayıda çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından acil aşılama kampanyası başlatılmasına karar vermişti.

Pnömoni ve ensefalopatiye yol açabilen kızamık, dünya genelinde aşıyla önlenebilir ölümlerin başlıca nedenlerinden biri.

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