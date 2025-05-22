Barış "henüz" yok, savaşa devam! Kremlin'den net ifadelerle yalanlama

Ukrayna-Rusya savaşı tüm şiddetiyle sürerken, iki taraf arasında barışı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen "arabuluculuk" çalışmaları da sürüyor. Kremlin, Ukrayna ile yeni barış görüşmelerinin henüz kararlaştırılmadığını belirterek, iki ülkenin yakında Vatikan'da müzakerelere başlayacağı yönündeki haberleri yalanladı.

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürerken, taraflar arasında barış sağlamak amacıyla yürütülen "arabuluculuk" çalışmaları da devam ediyor.

MÜZAKERELER VATİKAN'DA OLACAK

Kremlin Perşembe günü yaptığı açıklamada, Ukrayna ile yeni barış görüşmelerinin henüz kararlaştırılmadığını belirterek, iki ülkenin yakında Vatikan'da müzakerelere başlayacağı yönündeki haberleri yalanladı.

Son haftalarda çatışmayı sona erdirmeye yönelik diplomatik çabalar hız kazanmış durumda. Geçen hafta Rus ve Ukraynalı yetkililer, üç yılı aşkın bir sürenin ardından İstanbul'da ilk yüz yüze görüşmelerini gerçekleştirdi.

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Wall Street Journal Çarşamba günü, taraflar arasında yeni görüşmelerin Haziran ortasında Vatikan’da yapılmasının beklendiğini yazdı. Ancak Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bu haberi yalanladı.

"ANLAŞMA YOK"

“Bu konuda herhangi bir anlaşma yok” diyen Peskov, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ayrıca Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb’ın, Vatikan’da teknik görüşmelerin gelecek hafta başlayabileceği yönündeki açıklamasını da reddetti.

“Bir sonraki toplantılara dair somut bir anlaşma yok. Bu henüz kararlaştırılmadı” ifadelerini kullandı.

Moskova haftalardır Batı’nın Ukrayna’da tam ve koşulsuz ateşkes çağrılarına direniyor ve on binlerce kişinin hayatını kaybettiği üç yıllık saldırısını sürdürüyor.

PAPA'DAN ARABULUCULUK TEKLİFİ

Geçtiğimiz hafta ABD tarihindeki ilk Amerikalı papa olarak seçilen Leo XIV, silahlı çatışmalar içindeki ülkelerin liderleri arasında arabuluculuk yapmayı teklif etti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni Salı günü yaptığı açıklamada, Vatikan’ın özellikle Ukrayna barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu doğruladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin genelkurmay başkanı Andriy Yermak ise İsviçre’nin de "gelecekteki barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde bu "kan gölünü" sona erdirmeyi hedefledi, ancak bu görüşme de, İstanbul’daki önceki temaslar gibi, Rusya’nın herhangi bir taviz vermesiyle sonuçlanmadı.