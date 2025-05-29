Barış umutları yeşeriyor! Rusya-Ukrayna müzakerelerinde kritik adım

Rusya ve Ukrayna arasında barış görüşmeleri ivme kazanırken, İstanbul'da üç yıl sonra yapılan ilk doğrudan görüşmelerde binlerce esir değişimi sağlandı ve ateşkes müzakereleri için yol haritası belirlendi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'na göre, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Kiev ile kapsamlı bir anlaşma için müzakerelere hazır olduğunu teyit etti.

Rusya-Ukrayna savaşı tüm sıcaklığıyla sürerken, iki ülke arasında barışı sağlama amacıyla yürütülen çalışmalar da devam ediyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'na göre, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Kiev ile kapsamlı bir anlaşma için müzakerelere hazır olduğunu teyit etti. Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde, planlanan görüşmelerle ilgili hazırlıkları aktardı.

"İYİ NİYET" VURGUSU

Bakanlık, Rubio’nun taraflar arasındaki farkların giderilmesi için Washington’un yardımcı olmaya hazır olduğunu söylediğini ve Rusya’yı “iyi niyetle” Ukrayna ile barış görüşmelerine katılmaya çağırdığını bildirdi.

Shafaq News'den edinilen bilgilere göre, Ukrayna ise Moskova'nın önerdiği şartlara önceden erişim talep ediyor. Savunma Bakanı Rustem Umerov, Rusya’yı ateşkes belgesini teslim etmeyi geciktirmekle suçladı ve Kiev’in tam ve koşulsuz bir ateşkesi uygulamaya hazır olduğunu, diplomatik çabaları sürdüreceğini yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’nın önerisini memnuniyetle karşıladığını belirterek bunun barış umutlarını artırdığını söyledi. Erdoğan, kalıcı bir çözüm için mevcut ivmenin değerlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

İSTANBUL'DAKİ EV SAHİPLİĞİ

16 Mayıs'ta Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasındaki üç yıl aradan sonraki ilk doğrudan görüşmelere İstanbul'da ev sahipliği yaptı.

Görüşmelerde her iki taraf, her biri bin kişiyi kapsayan geniş çaplı bir esir değişimi üzerinde anlaşmaya vardı ve ateşkes için müzakerelere devam etme kararı alındı.

Rusya ve Ukrayna, İstanbul’da varılan anlaşma kapsamında yürütülen üçüncü ve son esir takasının geçtiğimiz hafta tamamlandığını da doğruladı.