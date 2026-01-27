Çin bağlantılı hackerların, 2021–2024 yılları arasında Downing Street’te görev yapan üst düzey isimlerin cep telefonlarına gizlice erişim sağladığı ortaya çıktı. İddialara göre saldırılarda eski başbakanlar Boris Johnson, Liz Truss ve Rishi Sunak’ın en yakın ekiplerinin özel görüşmeleri, mesajları ve konum verileri ele geçirildi.

Operasyon kapsamında özel telefon görüşmeleri, mesajlar ve konum verileri ele geçirildi.

BORİS JOHNSON, TRUSS VE SUNAK’IN EKİBİ HEDEFTE

Saldırıların, eski Başbakanlar Boris Johnson, Liz Truss ve Rishi Sunak’ın en yakın yardımcılarını kapsadığı ifade edildi. Telefonların doğrudan başbakanlara ait olup olmadığı netlik kazanmazken, istihbarat kaynakları erişimin “Downing Street’in tam kalbine” ulaştığını dile getirdi.

SALT TYPHOON OPERASYONU DEVREDE

Saldırıların, Salt Typhoon adı verilen ve ABD ile birlikte birçok müttefik ülkeyi hedef alan geniş çaplı bir Çin casusluk operasyonunun parçası olduğu da ifşa oldu. ABD’deki istihbarat kaynakları, bu siber faaliyetin halen sürdüğünü aktardı.

Hackerlar telefon görüşmelerini dinledi. Operasyonda mesaj içeriklerine ve yetkililerin kimlerle ne sıklıkla iletişim kurduğunu gösteren meta verilere erişti. Coğrafi konum verilerinin de ele geçirilmiş olabileceği bilgisi yer aldı.

İHLALLER 2021’E UZANIYOR

Siber erişimlerin en az 2021 yılına kadar gittiği, ancak güvenlik birimlerinin bu durumu 2024’te tespit ettiği aktarıldı. Aynı operasyonun Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda’yı da kapsadığı ifade edildi.

MI5 VE MÜTTEFİKLERDEN PEŞ PEŞE UYARILAR

İngiltere iç istihbarat servisi MI5’in, Kasım ayında Parlamento’ya Çin kaynaklı casusluk tehdidine karşı resmi uyarı gönderdiği hatırlatıldı.

ÇİN İDDİALARI REDDETTİ

Çin Dışişleri Bakanlığı, iddiaların temelsiz olduğu yönünde açıklama yaptı. Pekin yönetimi, siber saldırıları teşvik etmediğini ve bu tür suçlamalara karşı olduğunu duyurdu.

