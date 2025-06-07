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Bayramda işgalcilere ağır darbe! Tünel girişindeki pusuda ölü ve yaralı askerler var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bayramda işgalcilere ağır darbe! Tünel girişindeki pusuda ölü ve yaralı askerler var
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kurban Bayramı'nda Gazze'de soykırım saldırılarını sürdüren işgalci İsrail ordusu, Kassam Tugayları tarafından pusuya düşürüldü. Kassam Tugayları, çok sayıda ölü ve yaralı İsrail askerinin olduğunu açıkladı.

Gazze'de ateşkes çağrılarına rağmen Kurban Bayramı'nda katliam saldırılarını sürdüren işgalci İsrail'e karşı Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın direnişi sürüyor. 

Geçtiğimiz günlerde Kızan Neccar bölgesindeki Ümmü Habibe Camisi yakınlarında toplanan İsrail askerlerini havan toplarıyla vuran Kassam Tugayları, 4 askeri öldürmüş 5 askeri ise yaralamıştı. Kassam Tugayları Han Yunus'ta bulunan tünelin girişinde 6 kişilik İsrail birliğini pusuya düşürdüklerini açıkladı.

İSRAİL BİRLİĞİNE TÜNEL GİRİŞİNDE PUSU

Kassam'ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus'un güneydoğusundaki Murteca bölgesinde tünel girişine önceden tuzaklanan bombanın patlatıldığı ifade edildi.

Patlamada, 6 kişilik İsrail askeri birliğinden ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

İSRAİL SON 3 GÜNDÜR BÜYÜK KAYIP VERDİ

Kassam'dan son olarak 5 Haziran'da yapılan açıklamada, Cibaliya'da kurulan komplike bir pusuda İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar olduğu duyurulmuştu.

İsrail ordusu son 3 gündür, Gazze'de 7 askerin öldüğünü, 10'un üzerinde askerin de yaralandığını açıkladı.

Kassam Tugayları, İsrail'in, ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze'ye yeniden saldırılara başlamasının ardından bir süre saldırılara ara vermiş ancak daha sonra İsrail askerleriyle çatışmaya, onlara pusu kurmaya ve saldırılara yeniden başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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