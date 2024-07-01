Ben-Gvir'in Filistinli mahkumlara yönelik sözlerine Almanya'dan kınama

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in "Filistinli mahkumların başlarından vurularak öldürülmesi" çağrısına Almanya'dan kınama geldi.

Siyonist bakan Ben Gvir çileden çıktı! Filistin’i tanıyan o ülkeleri hedef aldı

Siyonist bakan Ben Gvir çileden çıktı! Filistin’i tanıyan o ülkeleri hedef aldı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli mahkumlarla ilgili yaptığı son açıklamayla tartışmalara neden oldu.

Ben-Gvir, dün yayınlanan bir videoda, "Filistinli mahkumlar başlarından vurularak öldürülmeli ve bu gerçekleşene kadar onlara geçinecek çok az şey vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Almanya, Ben-Gvir'in bu sözlerini kınadı.

"İĞRENÇ BİR YORUM"

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christian Wagner, Berlin'de yaptığı açıklamada Ben-Gvir'in çağrısına yönelik "Bu kınadığımız, iğrenç bir yorumdur" dedi.

Wagner, sözlerinin herhangi bir siyasi sonucu olup olmayacağı konusunda bir açıklama yapmaktan kaçındı.